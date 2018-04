Le taux de chômage demeure inchangé au Québec à 5,6%

La création d’emploi au Canada en mars a bondi de 32 000 postes, dont la moitié au Québec, ce qui a surpassé les prévisions des économistes. Le taux de chômage est resté, quant à lui, inchangé au Canada et au Québec, a indiqué Statistique Canada vendredi.

Au Canada, il a atteint 5,8 %, tandis qu’il s’établissait à 5,6 % au Québec, soit les mêmes taux qu’au mois de février.

Selon Reuters, les économistes s’attendaient plutôt à une création de 20 000 emplois au Canada, ce qui démontre que l’économie du pays continue malgré tout à être solide.

Les salaires ont également grimpé, le taux horaire moyen progressant de 3,1 %, par rapport à l’année précédente.

Au Québec, la création d’emploi continue donc sur sa lancée. «Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi (au Québec) a progressé de 85 000», précise Statistique Canada.

À la grandeur du Canada, les femmes de 25 à 54 ans ont profité le plus de la création d’emploi, avec une hausse de 26 000 postes. Le taux de chômage chez les femmes de ce groupe d’âge au pays a même diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 4,7 %.

Par secteur, c’est la construction qui a bénéficié le plus de la création des emplois avec un accroissement de 18 000 postes, suivie de l’administration publique avec 12 000 postes.

C’est en Colombie-Britannique qu’on retrouve le taux de chômage le plus bas avec un taux de 4,7 % et le plus haut se trouve à Terre-Neuve-et-Labrador avec 14,2 %.