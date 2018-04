L'expérience d'une famille qui a eu recours à une mère porteuse

Le débat lancé à Ottawa sur l'encadrement des mères porteuses interpelle une famille de Trois-Rivières. Les Dubuc-Simard ont fait appel à une mère porteuse, il y a deux ans, et se disent d'accord avec l'idée de mieux les entourer.

Noam a deux ans. Ses parents, Louis-Charles Dubuc et Chantal Simard, ont fait appel à une mère porteuse pour la grossesse. Ils auraient aimé que le processus soit mieux encadré.

«Je pense que le processus de psychologique viendrait mieux encadrer la pratique et ça prend aussi un processus légal», croit Louis-Charle Dubuc.

Le projet de loi pour légaliser la rétribution des mères porteuses pourrait être déposé en mai. Le couple est tout à fait d'accord avec le principe.

«Elle passe neuf mois de sa vie à nous faire un bébé», lance Chantal Simard. «Si on peut compenser avec un petit quelque chose, pourquoi pas?», ajoute le père de l'enfant.

Trouver la bonne candidate n'a pas été simple. «On a failli se faire avoir. On s'était embarqué avec quelqu'un d'autre, de bonne foi, et on s'est rendu compte qu'on était quatre ou cinq couples à faire affaire avec la même», raconte M. Dubuc.

Le projet de loi n'est pas encore déposé, mais déjà il est loin de faire l'unanimité. Un débat éthique et délicat qui divise autant les députés que la population. «Ce qui est clair présentement c'est que la vie, ce n'est pas commercialisable», affirme le député de Trois-Rivières Robert Aubin qui est contre l'idée.

Les Dubuc-Simard ont eu une expérience très positive avec la mère porteuse de Noam. «On ne pouvait pas espérer mieux», conclut Chantal Simard.

Ils espèrent que le gouvernement ira de l'avant afin de rendre légitime et moins tabou une pratique qui se fait déjà de façon non officielle.