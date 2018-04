Nouvelle audience pour la famille qui attend depuis 9 ans

La cause de la famille de demandeurs d’asile qui attend depuis près de neuf ans une réponse d’Ottawa sera finalement entendue par le gouvernement fédéral en mai. Un revirement qui est accueilli avec joie, mais aussi avec prudence.

Si rien ne change cette fois, les membres de cette famille auront leur audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) les 30 et 31 mai pour savoir s’ils pourront rester au pays neuf ans après y être arrivés.

C’est ce que la CISR a indiqué à l’avocat Stéphane Handfield hier, un jour après la publication du reportage du «Journal de Montréal» qui dévoilait l’enfer bureaucratique imposé par le gouvernement à cette famille qui a fui le Proche-Orient en 2009. «Journal de Montréal» ne peut pas nommer ces personnes à cause d’un huis clos ordonné par le tribunal.

Plusieurs annulations

Leurs audiences ont été annulées à sept reprises, souvent le jour même. Les raisons évoquées frôlaient parfois le ridicule et étaient imputables au gouvernement. Mais entre-temps, la famille vit sur un siège éjectable, car elle pourrait être renvoyée dans son pays d’origine à tout moment.

«Je suis évidemment content et soulagé pour mes clients qui vont finalement avoir l’opportunité d’expliquer leur demande d’asile et recevoir une réponse, ce qu’ils auraient dû pouvoir faire il y a neuf ans. Espérons [...] que cette fois-ci est la bonne», a déclaré Me Handfield.

Rejoint par «Journal de Montréal», l’enfant cadet de la famille a fait écho aux propos de son avocat.

Ce fils a même envoyé une lettre à Justin Trudeau en septembre dernier le suppliant d’aider les siens. Il n’a toujours pas reçu de réponse.

Tribunal prudent

Exceptionnellement, le tribunal leur a même accordé deux journées d’audience alors qu’ils n’en nécessiteraient normalement qu’une.

«J’ai l’impression que le tribunal veut pallier toute éventualité et s’assurer que s’il y a un problème ou que quelqu’un est malade la première journée, on pourra procéder le lendemain», a analysé l’avocat.

«Quand j’ai reçu l’appel jeudi [hier], je ne pouvais pas me dire autrement que l’article du «Journal de Montréal» avait fait bouger les choses», a-t-il ajouté.

La CISR n’a pas été en mesure de commenter hier.