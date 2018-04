Ottawa plantera 100 000 arbres pour le G7

Le gouvernement du Canada plantera 100 000 arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui seront rejetés lors du Sommet du G7.

Le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos, a fait un saut dans la région de Charlevoix, vendredi, pour présenter une politique environnementale aux citoyens de La Malbaie qui recevront le Sommet du G7 les 8 et 9 juin prochain.

Un partenariat entre le gouvernement du Canada et la Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix est fondé pour planter des arbres afin de rendre le Sommet plus vert, ce qui représente un investissement de 325 000 $.

Nombreux transports

«C’est important. Dans Charlevoix, on a la chance d’avoir l’une des 17 réserves de la Biosphère du Canada. Ce n’est pas rien. On parle beaucoup de l’environnement naturel et il faut le préserver. Il faut faire en sorte qu’il y ait un meilleur environnement dans la région et que l’on compense les émissions de gaz à effet de serre. Mais, en plus, que la biosphère ici soit un leader», a expliqué le ministre.

L’objectif est de planter 100 000 arbres afin de compenser les effets négatifs qu’aura sur l’environnement le G7, principalement en raison des nombreux transports qui auront lieu durant le Sommet.

«Ils ne seront pas plantés en même temps. Il va y avoir des étapes plus symboliques que d’autres», a-t-il relaté. La première vague de plantation aura lieu au mois de mai.

«Il va y avoir beaucoup de travail à faire. La bonne nouvelle, c’est que ce travail-là sera dirigé par la biosphère de Charlevoix et la Réserve (faunique) de Charlevoix.»