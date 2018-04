Patrick Zabé sort la chanson «Le Zéro du texto»

Toujours passionné par la chanson malgré son combat contre la maladie de Parkinson, Patrick Zabé sort une nouvelle pièce qui il en est convaincu plaira à ses admirateurs.

Le Zéro du texto s’inscrit dans la lignée d’Agadou et Senor Météo et sa bonne humeur.

«Je voulais que ça sonne latino. On a travaillé fort. On est hyper content du résultat», explique l’auteur et composition Daniel L. Moisan.

Spectacles

Patrick Zabé continue à se produire en spectacles. «J’’ai fait 31 villes l’an passé. Ça a été extraordinaire le rétro pour en avoir les larmes», dit-il à Denis Lévesque.

Le chanteur de 76 ans se dit ralenti par la maladie. Toutefois, les bons mots qu’a pour lui le public lui font du bien. «J’ai des déclarations d’amour tous les jours», soutient M. Zabé ému.

Daniel L. Moisan aimerait que Le Zéro du texto connaisse un grand succès. «Le Club Med devrait prendre notre toune», dit-il.

Il rappelle que pour chaque chanson vendue, 50 cents ira à Parkinson Québec.