Un guide pour outiller les aînés face à l’intimidation

L’intimidation n’existe pas seulement chez les jeunes dans les écoles. Elle est également présente chez les aînés, qui en sont également victimes.

-Voyez l’entrevue diffusée au 9 Heures concernant ce nouveau guide.

Afin de les informer sur cette problématique qui peut aller loin et les isoler, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), a lancé un guide pour mieux les outiller.

«Ce guide vise à sensibiliser, à informer et à proposer des pistes d'actions à adopter pour prévenir et faire cesser l'intimidation. Il aidera les personnes aînées et leurs proches à identifier ce qu'est l'intimidation, la manière dont elle se manifeste, les facteurs de risque qui contribuent à sa présence ainsi que les conséquences et les répercussions qu'elle occasionne », a déclaré Judith Gagnon, présidente de l'AQDR nationale.

Tout comme chez les jeunes, les personnes âgées peuvent vivre l’intimidation de différentes manières, soit de façon verbale, écrite, dans leur milieu social, de façon matérielle, et même de la cyberintimidation.

Voici quelques exemples cités dans le guide disponible au www.aqdr.org.

Intimidation verbale et écrite

- Réprimander une personne en criant ou en jurant;

- Infantiliser une personne aînée;

- Faire des remarques sexistes, homophobes ou racistes ;

- Se moquer de quelqu’un en parlant de ses vêtements, de son odeur, de sa coiffure, etc. ;

- Créer un sentiment de peur, d’angoisse ou de détresse en proférant des insultes, moqueries ou menaces ;

- Donner des noms ou surnoms peu flatteurs ;

- Changer constamment les directives ou procédures dans un lieu ou pour une activité afin d’en exclure une personne;

- Rédiger des lettres d’insultes et de menaces et les acheminer sous le couvert de l’anonymat.

Intimidation sociale

- Chercher à humilier, dénigrer ou offenser l’autre en faisant des plaisanteries ou des remarques blessantes en présence d’autres gens;

- Critiquer constamment ou injustement une personne ou rabaisser ses opinions devant les autres ;

- Répandre des rumeurs malveillantes, du commérage, des mensonges ou des insinuations ;

- Regarder l’autre de manière méprisante ou menaçante;

- Exclure, isoler et éviter une personne lors d’activités sociales, de loisirs ou dans un endroit public;

- Réserver des places pour certaines personnes à la même table lors des repas ou des activités de groupe dans le but d’exclure d’autres personnes;

- S’immiscer dans la vie privée d’une personne en l’importunant, l’épiant, la harcelant ou la traquant;

- Harceler quelqu’un pour des cigarettes, de l’argent ou autres. Intimidation physique

- User de violence physique ou menacer de le faire;

- Faire trébucher, bousculer, contraindre, pousser ou pincer une personne;

- Faire des gestes obscènes pour gêner ou humilier l’autre.

Intimidation matérielle

- Briser, vandaliser, détruire les objets ou les biens de quelqu’un d’autre ou menacer de le faire;

- S’approprier les objets ou les biens d’autrui (y compris, par exemple, les images provenant d’Internet ou disponibles via les réseaux sociaux).