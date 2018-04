Une ancienne piquerie de nouveau incendiée

L’ancienne piquerie du 3629 de la rue Sainte-Catherine Est, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, a de nouveau été la proie des flammes jeudi soir. Déjà incendié le 7 mars dernier, le bâtiment qui a officiellement fermé il y a quelques jours était placardé et cadenassé.

L’incendie s’est déclaré vers 23 h 40. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé un homme de 28 ans qui tentait de fuir les lieux.

Il a été arrêté pour incendie criminel et introduction par effraction.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes.

Aucune évacuation n’a été nécessaire et personne n’a été blessé.

On ignore l’étendue des dommages et la cause de l’incendie demeure inconnue.

Une enquête a été ouverte par la section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal.

En septembre dernier, en pleine crise du fentanyl, l’émission «J.E.» avait eu accès au «crackhouse», réputé pour accueillir des consommateurs de crack et d’héroïne.