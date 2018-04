Une préposée aux bénéficiaires lui a sauvé la vie

Une femme de 67 ans en arrêt cardio-respiratoire ne cache pas sa reconnaissance envers la préposée aux bénéficiaires de l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, qui l’a tirée des griffes de la mort.

Éprouvant de la difficulté à respirer depuis un certain temps, Denise Gingras s’écroule dans le véhicule du transport adapté venu la chercher à sa résidence du chemin de la Canardière.

«Le chauffeur aussi est un héros. Il a coupé deux véhicules et tout de suite, il nous a amenés à l’urgence», se rappelle le conjoint de la dame, Clément Couture. Heureusement, l’hôpital de l’Enfant-Jésus n’est qu’à 300 m de leur résidence.

Marylène Gignac, préposée aux bénéficiaires à l’urgence, reçoit un appel pour aider quelqu’un à sortir d’un taxi.

«J’ai vu que sa respiration était agonale, un signe d’arrêt cardiaque. J’ai pris son pouls, constaté l’arrêt cardio-respiratoire et débuté les manœuvres de réanimation», se remémore Mme Gignac. «Je te jure, le camion brassait!» ajoute M. Couture.

La secouriste parvient à placer l’infortunée sur une planche. Elle continue les manœuvres à cheval sur Mme Gingras, maintenant sur une civière, et demande qu’on les pousse jusque dans la salle de réanimation.

«Quand on a barré la civière dans la salle, elle a ouvert les yeux. J’ai débarqué et je me suis effondrée dans un coin. Ç’a été un stress très intense», raconte l’héroïne.

Chanceuse dans sa malchance

À l’urgence de l’Enfant-Jésus, ce sont les préposés aux bénéficiaires qui effectuent les manœuvres de réanimation. Et Marylène Gignac maîtrise particulièrement cette technique, puisqu’elle a été formatrice et possède sa propre entreprise d’enseignement de la RCR.

«Je me disais “il faut que je la sauve” à chaque compression. J’ai dû faire 800 coups de massage», ajoute celle qui a pratiqué la réanimation durant quatre minutes avant d’arriver à ses fins.

«Je me suis sentie comme en un cube noir et que quelqu’un me tirait parce que je n’étais pas capable d’en sortir», exprime la rescapée.

«Une femme extraordinaire»

Les dames se sont retrouvées à l’urgence deux semaines après l’évènement qui s’est produit en novembre dernier. «Je me suis dit: “Mon Dieu, c’est elle qui a tout fait ça?” Moi, ma corpulence, et la voir, elle, toute petite, réussir à tout faire ça! C’est une femme extraordinaire. Je lui dois la vie», a réagi Mme Gingras.

Déjà atteinte de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de diabète, de fibromyalgie et d’arthrite, Mme Gingras aurait souffert d’une grosse pneumonie qui a causé de l’eau sur les poumons.

Elle voit maintenant la vie d’une autre façon. «Quand je devenais souffrante, je me sentais comme un fardeau et je me disais souvent: “Pourquoi il (Dieu) ne vient pas me chercher?” Ben là, je ne le dirais plus.»

«J’ai donné une force que je ne pensais pas avoir pour sortir madame du taxi. J’étais sur un solide nuage le lendemain, y’a rien qui me dérangeait», souligne Marylène Gignac, qui a eu de sérieuses courbatures durant deux jours.

Denise Gingras trouve même moyen de rigoler de la situation. «Mes enfants ne me trouvent pas drôle quand je leur dis en farce “chu mourue et chu revenue”, mais c’est vrai!»