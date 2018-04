150 000$ pour savoir si on aime les parcs nationaux

Le gouvernement fédéral a dépensé 150 000 $ pour un sondage qui lui a révélé que les Canadiens ayant visité un parc national l’an dernier aiment les parcs nationaux et qu’ils les ont visités parce qu’ils apprécient... la nature.

Selon un rapport rendu public au cours des derniers jours par Parcs Canada, le «sondage 2017 sur la satisfaction des visiteurs» préparé par l’institut EKOS devait dévoiler les raisons et l’appréciation d’une visite dans un parc national par les Canadiens.

Rappelons qu’Ottawa a rendu gratuit l’accès aux parcs fédéraux l’an dernier pour souligner le 150e anniversaire du pays.

Dans le sondage effectué par téléphone grâce à une méthodologie qui s’étend sur trois pages dans le rapport, on apprend que 94 % des visiteurs ont aimé les parcs et les sites historiques.

Conclusions

Voici quelques-unes des conclusions recensées par la firme de sondage à grand coût pour les contribuables:

«Les visiteurs ont indiqué différentes raisons pour lesquelles ils ont voulu visiter des lieux de Parcs Canada. En tête de liste figurent les sorties ou les rassemblements entre amis et famille [...] et, dans le cas des parcs, l’envie d’admirer la beauté et de profiter de l’environnement naturel.»

«Peu importe la raison de la visite, les visiteurs ont presque universellement aimé leur visite, avec l’appréciation de la beauté et du paysage naturel au sommet de la liste des raisons fournies par les visiteurs des parcs.»

«Parmi les visiteurs des parcs nationaux, la splendeur de la nature et les possibilités récréatives étaient les éléments déterminants de leur appréciation.»

Un autre sondage rendu public récemment par le gouvernement pour recenser le succès des célébrations de la fête du Canada, le 1er juillet dernier à Ottawa, a plutôt coûté 30 000 $. Et ce, malgré l’embauche d’employés qui sondaient les visiteurs sur le terrain les jours des festivités.

Chez Parcs Canada, on indique que cette étude sert à cerner les intérêts et opinions des personnes dans un processus d’amélioration continue.

«Les sondages auprès des visiteurs sont des outils scientifiques importants pour évaluer dans quelle mesure une organisation axée sur l’expérience des visiteurs telle que Parcs Canada répond aux besoins changeants et aux attentes des visiteurs, explique la porte-parole Audrey Champagne.

«Cela permet également à l’Agence de mesurer la satisfaction de ses visiteurs pour ensuite s’adapter et se perfectionner.»

Gaspillage

Pour Carl Vallée, directeur au Québec de la Fédération canadienne des contribuables, c’est l’incrédulité totale face à cette dépense du fédéral.

«Essentiellement, le gouvernement a dépensé un montant équivalent aux impôts payés par environ 10 Canadiens en une année pour se faire dire que les gens qui visitent les parcs nationaux aiment ces endroits. C’est incroyablement ridicule», s’est insurgé M. Vallée.

«Le sondage sur la satisfaction des visiteurs contribue aux rapports organisationnels et à la mesure du rendement de Parcs Canada et est considéré comme une dépense justifiée étant donné l’investissement global dans les programmes et les services pour les visiteurs», défend pour sa part Parcs Canada.

Le sondage en chiffres

25 % des voyageurs en étaient à leur première visite dans un parc national

94 % des répondants ont aimé leur séjour

46 % ont avoué n’avoir rien appris au sujet du patrimoine naturel du parc pendant leur visite

51 % avaient plus de 55 ans

89 % ont dit que le site fréquenté revêtait une signification personnelle pour eux

12 % ont admis qu’ils ont visité le parc parce que l’accès y était gratuit en 2017

1 % des répondants étaient «insatisfaits» de leur visite