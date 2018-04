25 secrets sur Jon Bon Jovi

Le groupe Bon Jovi, qui s’est fait connaître avec «Livin’ On A Prayer» et «You Give Love A Bad Name» dans les années 1980, continue d’enfiler les succès depuis maintenant trois décennies. Une réussite qui repose en grande partie sur les épaules de son charismatique leader, qui est accueilli à bras ouverts par ses fans du Québec à chacune de ses visites.

1.Contrairement à bien des rockeurs qui ne sont pas reconnus pour être des adeptes de la stabilité familiale, Jon est toujours en couple avec son amour d’adolescence, Dorothea Hurley, qui partage sa vie depuis bientôt 30 ans et avec qui il a fondé une famille.

2.Le couple a quatre enfants: Stephanie, Jesse, Jacob et Romeo.

3. Son aînée, Stephanie Rose, lui a donné la trouille de sa vie en 2012 lorsqu’elle a été hospitalisée à la suite d’une overdose d’opiacé alors qu’elle en était à sa première année au collège.

4. C’est pour sa fille qu’il a composé la chanson «I’ve Got The Girl» alors qu’elle n’avait que sept ans. Dans un tendre moment père-fille, Stephanie a rejoint son père sur scène l’an dernier lors d’un concert à Las Vegas, le temps d’une danse alors qu’il interprétait la chanson lui étant dédiée.

5. Le groupe Bon Jovi devait s’appeler Johnny Electric jusqu’à ce qu’un ami suggère que ses membres suivent l’exemple de Van Halen et donnent à la formation le nom de son chanteur.

6.Composée par Bon Jovi, la chanson «You Give Love A Bad Name fut d’abord offerte à la formation canadienne Loverboy.

7.Les parents de Jon, John Francis Sr. et Carol Sharkey, ont tous deux fait partie des Marines avant de fonder leur famille. Ils ont eu deux autres fils, Anthony et Matthew.

8.Avant d’être fleuriste, sa mère a également fait partie des mythiques Playboy Bunnies.

9.De Descendance italienne, comme le suggère le nom Bongiovi, le chanteur a aussi des ancêtres slovaques du côté paternel, et russes et allemands du côté maternel.

10.Bon Jovi présent avoir un lien de sang avec le chanteur Frank Sinatra.

11.À l’adolescence, le jeune John (écrit alors avec un «h») faisait régulièrement l’école buissonnière afin d’assister plutôt à des concerts et à d’autres activités liées à la musique. C’est peut-être ce qui explique ses mauvais résultats scolaires. Il s’est alors joint à des groupes locaux avec des amis et son cousin Tony, alors propriétaire du célèbre studio new-yorkais Power Station.

12. À partir de 16 ans, il a commencé à jouer dans des clubs avec différents groupes, dont Atlantic City Expressway, The Rest, The Lechers ainsi que John Bongiovi and the Wild Ones.

13.Afin de gagner quelques sous, il passait le balai dans le studio de son cousin jusqu’à ce que, en 1980, ce dernier suggère le nom de Jon à l’équipe qui travaillait alors sur le disque «Christmas In The Stars: The Star Wars Christmas Album». C’est ainsi qu’il a enregistré sa première chanson de façon professionnelle, «R2-D2 We Wish You A Merry Christmas» sous le nom John Bongiovi.

14.En juin 1982, il a fait la tournée des studios pour faire écouter à leurs représentants sa chanson «Runaway», qui fut rejetée par Atlantic Records et Mercury (Polygram). Finalement, la station de radio WAPP de New York a accepté de l’inclure sur une compilation de nouveaux talents, et sa chanson a connu un succès sur le marché local.

15.Après avoir formé Bon Jovi, le succès a finalement frappé à la porte à la fin des années 1980 avec les albums «Slippery When Wet» et «New Jersey». C’est ainsi que le groupe a attiré l’attention de la chanteuse Cher, qui a demandé à Jon et à son guitariste, Richie Sambora, de travailler sur son album.

16.En pleine désillusion face à l’industrie qui a fait de lui une star, à la recherche d’une nouvelle énergie créatrice, Jon a pris sa moto à l’été 1991 et a traversé les États-Unis. Une expérience qui, semble-t-il, lui a été des plus bénéfiques. Après avoir réglé quelques tensions internes au sein de son groupe, l’album «Keeping The Faith» a été lancé en 1992.

17. Signe des temps qui changent: Jon a, dans les années 1990, fait couper ses cheveux, qui faisaient partie de son image publique et symbolisaient son appartenance à une certaine école de musique rock. Lorsqu’il est apparu pour la première fois avec ses cheveux courts, il a fait la manchette sur les ondes de CNN.

18.Visiblement, Jon aime le vin, tout comme son fils Jesse. Le tandem père-fils vient de lancer un vin rosé qui porte le nom Diving Into Hampton Water, produit dans le sud de la France. «C’est un vin très léger, a suggéré Jesse en parlant de la production familiale. Nous voulions faire quelque chose qui est aisé à boire.» Vendue 25 $ US la bouteille, la cuvée s’est rapidement volatilisée des tablettes.

19.Bon Jovi est un immense fan de sport, en particulier de football. En 2004, il est devenu le principal actionnaire d’une équipe de l’Arena Football League, le Soul de Philadelphie. Dix ans plus tard, il a également fait partie d’un groupe d’actionnaires qui souhaitaient acheter les Bills de Buffalo de la NFL.

20.Sensible à la lumière et à la fumée de cigarette, le chanteur n’a pas dû avoir la vie facile sur scène et en tournée. C’est pourquoi il porte généralement des verres fumés. Au printemps, il souffre également d’allergies et du rhume des foins.

21.Détenteur d’un doctorat honorifique de l’Université Monmouth, il a prêté son nom, au fil des ans, à de nombreuses causes. La Jon Bon Jovi Soul Foundation, créée en 2006, aide notamment des familles qui ont éprouvé des difficultés économiques à se remettre sur pied. Il s’est également associé aux Olympiques spéciaux, à la Croix-Rouge, à la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, au projet H.O.M.E. et à plusieurs autres fondations.

22.Sur le plan politique, il a certainement un parti pris pour les démocrates puisqu’il a contribué à la caisse électorale d’Al Gore, de John Kerry et de Barack Obama, tous candidats du parti à l’élection présidentielle depuis le début des années 2000.

23.Sa relation tumultueuse avec le guitariste Richie Sambora est bien connue, et ce dernier a notamment reproché à Jon de ne pas l’avoir visité alors qu’il était en cure de désintoxication. Le musicien a d’ailleurs quitté le groupe en 2013, et le chanteur, propriétaire de la marque, choisit lui-même aujourd’hui ceux avec qui il va travailler — ce qui, il faut l’admettre, facilite bien des choses.

24.Sambora n’est pas le seul qui ne porte pas son ancien camarade de scène dans son coeur. Le leader de la formation Green Day, Billie Joe Armstrong, a déclaré il y a quelques années que Bon Jovi est le pire groupe avec lequel il a eu l’occasion de jouer en tournée.

25. Petite note romantique pour terminer: Jon a profité d’un arrêt à Los Angeles lors de la tournée «New Jersey Syndicate Tour» en 1989 pour faire une petite escapade à Las Vegas, le temps d’épouser sa douce, Dorothea, qu’il connaît depuis sa tendre enfance.

Bon Jovi... en chiffres

À ce jour, le groupe Bon Jovi a présenté au-delà de 2750 concerts dans plus de 50 pays à travers le monde, le tout au cours de ses 18 tournées depuis 1984.

Le groupe a de plus lancé 13 albums studio, 4 albums compilation, 66 extraits, 71 vidéoclips et 14 albums vidéo. L’album «This House Is Not For Sale», paru en 2016, est le 15e album du groupe à s’inscrire au Top 20 du magazine «Billboard» et le 6e à atteindre la première position. Au total, cela représente plus de 130 millions d’albums vendus. Lancé en 1986, «Slippery When Wet» se serait à lui seul vendu à 28 millions d’exemplaires.

S’ils ont inscrit au palmarès 27 chansons aux États-Unis, ils n’ont jamais atteint le no 1 en Grande-Bretagne, où leur extrait ayant le mieux fait est «Always», qui a atteint la 2e position au pays du thé et des scones.

En 1996, Jon fut nommé par le magazine «People» une des 50 plus belles personnes sur la planète et, en 2012, «Billboard» lui a accordé la 50e place dans son palmarès des gens les plus influents de l’industrie musicale. Un parcours honorable pour celui qui a commencé à jouer du piano et de la guitare à l’âge de 13 ans!

Si vous vous demandez pourquoi le second album de son groupe porte le titre «7800 Degrees Fahrenheit», c’est qu’il s’agit d’une référence au roman de Ray Bradbury «Fahrenheit 451». Pourquoi? Si 451 degrés Fahrenheit est la température à laquelle un livre prend feu (un thème central du livre), 7800 degrés Fahrenheit est la température à laquelle le métal commence à fondre.

Une des citations les plus connues de Bon Jovi: «Le succès, c’est de tomber 9 fois et de se relever 10 fois.»