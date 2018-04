Alain Vigneault subit le couperet

Les Rangers de New York ont congédié leur entraîneur-chef Alain Vigneault, samedi soir, quelques heures après le dernier match de la saison régulière de son équipe.

Les «Blueshirts» ont conclu la campagne au 12e rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 34-39-9 et 77 points. Ils ont terminé la saison avec un troisième revers en temps réglementaire consécutif, un échec de 5-0 aux mains des Flyers de Philadelphie. New York a raté la phase éliminatoire pour la première fois depuis 2010.

«Sans aucun doute, je pense que mon personnel d’instructeurs est le bon pour faire le travail, a mentionné aux médias le principal intéressé après la rencontre à Philadelphie, lorsqu’il fut interrogé à propos de son retour ou non comme entraîneur-chef en 2018-2019. Nous avons l’un des meilleurs groupes en termes d’expérience et de compétence. On a été capable de développer des joueurs qui sont devenus des vétérans et des plus jeunes.»

Vigneault, 56 ans, a dirigé les Rangers au cours des cinq dernières années, menant ceux-ci vers une participation à la finale de la Coupe Stanley en 2014. Sa troupe a présenté une fiche de 226-147-37 durant son séjour derrière le banc. L’ancien pilote du Canadien de Montréal et des Canucks de Vancouver totalise 614 triomphes en parties régulières à vie.

Plus tôt cet hiver, l’organisation des Rangers avait choisi d’emprunter le virage jeunesse en se départissant de joueurs établis comme son capitaine Ryan McDonagh ainsi que l’attaquant Rick Nash, notamment.