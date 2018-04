Charles Lafortune dans les coulisses

Tenter sa chance à «La Voix » n’est pas un geste anodin pour la plupart des candidats, car ceux-ci savent tous que l’expérience peut changer leur vie. Depuis six saisons, Charles Lafortune anime l’émission et il est aussi, en coulisses, au diapason des candidats.

Charles Lafortune est conscient que lorsque les candidats arrivent dans l’enceinte du studio de «La Voix», un stress les entoure. «Même ceux qui ont une grande expérience racontent que ça n’a rien à voir de se retrouver sur la scène de «La Voix». Ils chantent pour leur vie, ils veulent faire tourner les fauteuils. Inconsciemment, ils donnent tout pour faire partie de l’aventure. Concrètement, c’est vrai que ça change des carrières quand on voit Rémi Chassé, Alexe Gaudreault, Matt Holubowski ou Charlotte Cardin. On voit qu’il y a quelque chose de concret qui peut en découler. Pour eux, c’est une chance énorme qui passe.» Et même si c’est souvent moins concret, ils savent que beaucoup de gens sont devant leur télévision pour les entendre. «Ils savent que c’est certainement le plus gros auditoire de leur vie. Chanter devant près de deux millions de personnes, ça n’arrive pas ailleurs.»

Sans compter que, pour certains, il y a une volonté de confirmer une démarche dans ce processus. «Si l’on prend Cherry Lena, par exemple, qui est une belle femme, égérie de la maison Simon et qui a travaillé à l’international comme mannequin, ça peut être déstabilisant de se retrouver en audition à l’aveugle. Elle se retrouve dépossédée de son pouvoir de séduction habituel. Elle n’a que sa voix pour se mettre en valeur. Alors, quand il y a trois ou quatre chaises qui se tournent pour elle, on dirait que ça vient confirmer sa passion et son talent de manière encore plus forte.»

Un pilier émotionnel

L’animateur vit aussi de fortes émotions au contact des proches des candidats qu’il accompagne notamment durant les auditions à l’aveugle. «Le fait de me retrouver cette année avec les proches sous les estrades a créé une autre dynamique, peut-être un peu plus stressant pour deux. C’était en même temps moins vocal. Comme ils sont dans la salle, ils étaient plus dans le silence et l’écoute, mais il y avait une proximité intéressante. Et pour les candidats qui étaient sur scène, ils pouvaient voir leur famille. C’était touchant.»

Charles Lafortune est d’ailleurs souvent témoin de moments d’émotion que l’on ne voit pas toujours à l’écran. «Je suis vraiment à un point névralgique à «La Voix», parce que je suis avec des gens qui aiment les candidats. Quand ils arrivent là, ils sont contents, mais ils n’ont pas encore réalisé la décharge d’émotion que ça procure. Je pense encore aux amis de Mario Cyr, qui jouaient les gars masculins et forts, mais qui se sont mis à pleurer en le voyant sur scène.»

D’ailleurs, Charles n’essaie pas de se protéger durant les moments émouvants, il les vit comme les gens dans la salle. «La première année, je me disais qu’il fallait que je sois neutre, mais rapidement, je me suis aperçu que ce n’était pas intéressant. Je suis le premier spectateur, le prolongement de ceux qui sont à la maison.»

Un animateur protecteur

Plus qu’un simple animateur, Charles Lafortune joue aussi le rôle de protecteur pour les candidats, notamment pour ceux qui échouent aux duels. «J’ai toujours la main dans leur dos. Les gens ne le voient pas, mais je pousse dans leur dos avec ma main pour qu’ils ne sentent pas tout seul. Ils sont fragiles devant le public et ils doivent s’en aller. Mais j’essaie de rendre ça le plus humain possible, car, en une fraction de seconde, il y a un espoir qui s’en va. Tous ceux qui font les duels espèrent se rendre aux directs, ils espèrent se rendre au moment où les gens vont pouvoir voter et donner leur avis.»

L’animateur a d’ailleurs commencé à se préparer pour les directs. «J’ai un petit espace dans l’émission, mais vu que les émissions enregistrées ont beaucoup de rythme, je veux m’assurer d’être tout aussi efficace. En même temps, j’essaie de ne pas trop m’en faire, de garder ça simple.»