Clubs sportifs: de jeunes vies fauchées au fil des ans

L’accident d’autobus des Broncos de Humboldt, qui a coûté la vie à 14 personnes vendredi soir en Saskatchewan, n’est pas sans rappeler d’autres drames qui ont impliqué des clubs sportifs au fil des ans. Plusieurs ont d’ailleurs touché de jeunes athlètes.

Broncos de Swift Current – 30 décembre 1986

Si la plus récente tragédie concerne cette fois une équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, une formation du même nom (Broncos) avait perdu quatre membres, le 30 décembre 1986, dans cette même province canadienne. Le joueur Brent Ruff, petit frère du célèbre entraîneur de la LNH prénommé Lindy, faisait alors partie des victimes chez le club de Swift Current, de la Ligue junior de l’Ouest. Trent Kresse, Scott Kruger et Chris Mantyka étaient aussi décédés.

Castors de Sherbrooke - 24 novembre 1974

Au Québec, un accident d’autobus ayant impliqué les Castors de Sherbrooke (LHJMQ) dans le parc des Laurentides a coûté la vie au jeune Gaétan Paradis, qui était alors âgé de 18 ans. Les Castors, qui étaient dirigés par l’entraîneur Ghislain Delage, se rendaient à Chicoutimi pour affronter les Saguenéens.

Lokomotiv de Yaroslavl - 7 septembre 2011

La tragédie du Lokomotiv de Yaroslavl a tué 43 personnes, dont 27 joueurs et deux entraîneurs de l’équipe de la Ligue de hockey continentale (KHL). À 18 ans, le défenseur Maxim Shuvalov était le plus jeune à perdre la vie. 13 autres joueurs âgés de 25 ans ou moins sont morts dans cet écrasement d’avion.

Quelques autres tragédies du passé impliquant des jeunes athlètes:

Chapecoense – 28 novembre 2016

Plus récemment, l'écrasement d’un avion transportant l’équipe brésilienne de soccer Chapecoense a fait un total de 71 victimes en Colombie. À bord du vol, 19 des 22 membres du club ont péri.

Cowboys de l’Université Oklahoma State – 27 janvier 2001

Un avion transportant une partie de cette équipe de basketball s’est écrasé au Colorado. Huit personnes affiliées aux Cowboys, dont deux joueurs, avaient perdu la vie, tout comme deux membres de l’équipage.

Purple Aces d’Evansville – 13 décembre 1977

L’équipe de basketball de l’Université d’Evansville, en Indiana, a été décimée dans un accident d’avion ayant fait 29 morts.

Old Christians de Montevideo – 13 octobre 1972

Une tragédie célèbre demeure celle qui a impliqué la formation de rugby à XV des Old Christians de Montevideo. Le drame avait fait 29 morts. Certains voyageurs avaient survécu pendant plus de deux mois après l’accident dans des circonstances difficiles, en altitude, dans la cordillère des Andes.

Thundering Herd de Marshall – 14 novembre 1970

Le Thundering Herd de l’University Marshall a perdu 38 membres de son équipe de football dans cet accident d’avion survenu en Virginie-Occidentale, où un total de 75 personnes sont mortes.

Équipe américaine de patinage artistique – 15 février 1961

18 membres de l’équipe américaine de patinage artistique se rendaient aux Championnats du monde, en République tchèque, quand leur avion s’est écrasé en route, en Belgique.