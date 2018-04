Double tentative de meurtre: une victime succombe à ses blessures

Un des deux hommes blessés par balle vendredi soir dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal, a succombé à ses blessures.

La victime, un homme de 31 ans, avait été retrouvée étendue au sol, atteinte par des coups de feu, peu après 18 h 10, sur la rue Bercy, près de la rue Ontario. Plusieurs personnes avaient appelé le 911 après avoir entendu des coups de feu.

«L’autre personne blessée, un homme de 42 ans, repose dans un état stable, mais a subi des blessures jugées sérieuses au haut du corps», a précisé Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les informations recueillies sur place par la police, le suspect se serait enfui en voiture vers le sud en empruntant la rue Bercy et était toujours au large en fin de soirée.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause et les circonstances de cet événement. Samedi matin, l’identité du suspect et la description du véhicule ayant servi à sa fuite étaient toujours inconnues des policiers.

Il s’agit selon le SPVM du septième homicide à survenir sur le territoire montréalais depuis le début de l’année.