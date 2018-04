Humboldt, une communauté près de son équipe de hockey

La municipalité de Humboldt, en Saskatchewan, est bouleversée ce matin, au lendemain d’un accident qui a coûté la vie à 14 membres de son équipe de hockey, les Broncos. Cette organisation, avec le soutien de la communauté, a connu beaucoup de succès ces dernières années.

Mathieu Boutin, qui a déjà évolué dans l’organisation des Broncos, peine à croire ce qui est arrivé vendredi soir. Il assure que la nuit a été courte pour les habitants de Humboldt.

«C’est une petite ville qui vibre hockey. L’organisation est incroyable. Elle a connu beaucoup de succès récemment et la communauté est à 100 % derrière l’équipe, a-t-il dit en entrevue au Québec Matin. Comme joueur des Broncos, on y est toujours bien accueilli et bien servi.»

À sa dernière année avec la formation, Mathieu Boutin était en pension chez une famille. Il vivait sous le même toit qu’un petit garçon de sept ans, Bryce Fiske, qui joue aujourd’hui pour les Broncos. Quand il a appris la nouvelle, Mathieu Boutin a contacté sa mère.

«Elle m’a dit qu’heureusement, il a réussi à survivre à l’accident et sa vie n’est pas en danger, a-t-il assuré. J’ai une bonne pensée pour toutes les familles des victimes.»

Campagne de sociofinancement

Peu de temps après l'accident, une campagne de sociofinancement a été lancée par Sylvie Kellington, une résidente de Humboldt. Elle souhaitait amasser 100 000 $ pour redistribuer aux personnes touchées par la tragédie. Après seulement 12 heures, plus de 150 000 $ ont été récoltés.

Une ligue bien structurée

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, parle également d’une très bonne franchise de hockey. Elle a été fondée en 1970.

«C’est une ligue très bien structurée qui connait beaucoup de succès, a-t-il affirmé. Cette équipe est établie depuis plusieurs années. Elle est bien en selle et a obtenu un très bon support de la communauté. C’est une grande perte pour la ligue, mais aussi pour l’entière communauté du hockey mineur au Canada.»

Les Broncos participaient aux séries éliminatoires et leurs matchs attiraient plusieurs habitants de cette ville de près de 6000 habitants.