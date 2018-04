En un week-end, «Nos chansons», le nouvel album de Marc Hervieux, a pris la première place du palmarès des ventes francophones de iTunes Canada. Un début fracassant et l’occasion pour l’artiste de devenir «big» aux yeux de ses filles.

L’album «Nos chansons», lancé le 23 mars, a rapidement atteint la première place des ventes francophones sur iTunes Canada, rendant très fier Marc Hervieux.

Il n’y a pas juste lui qui est heureux de la situation, ses trois filles aussi. «Je suis sur un nuage parce qu’on a un départ canon avec l’album, autant pour les commentaires que pour les ventes. Toute la fin de semaine, le disque a été premier sur iTunes Canada. C’est super drôle, parce que là, je suis devenu ¨big¨ aux yeux de mes filles. Je suis devant tous les chanteurs et chanteuses pop. Mes filles tripent fort. L’une a même fait une publication sur Instagram pour signaler que son père était en première place; elle est bien fière», raconte le célèbre chanteur en riant.

À l’écoute de ses fans

Ce neuvième album de Marc Hervieux est composé de 18 chansons connues, puisées dans différents répertoires, que ses fans lui réclamaient.

«Je rencontre les gens impérativement après chaque spectacle et je prends des notes. Si j’ai chanté telle chanson pendant le show et qu’ils me demandent ensuite sur quel album ils peuvent la retrouver, je dois souvent leur dire que je ne l’ai pas enregistrée. Donc, je les prenais en note.»

Puis cette façon de faire a fait son chemin. Un jour, Marc Hervieux a décidé de demander vraiment aux gens ce qu’ils avaient envie d’entendre lors d’une tournée ou sur un disque.

«J’ai fait cet exercice via Facebook, il y a environ un an et demi, deux ans. Les réponses se sont mises à rentrer, et là, on a eu du fun. Il y avait des titres très intéressants et d’autres très drôles.»

Parmi ceux-ci, le chanteur dira que certains qui étaient suggérés relevaient davantage du défi à surmonter.

«On a eu des idées comme du AC/DC ou encore du Metallica. Ça ne cadrait pas vraiment avec cet album. Toutefois, avec Gregory Charles, ce genre de demandes, on en a plein. Donc, j’en chante toutes les fois qu’on fait un show ensemble.»

Sur «Nos chansons», on retrouve plutôt des titres comme «Quand on n’a que l’amour», «Une chance qu’on s’a», «Over The Rainbow», «You Raise Me Up», «La quête» ou encore «Lei (Tous les visages de l’amour)». Quant à la chanson la plus demandée, c’est «Caruso» qui remporte la mise. Ensuite, il y a «Parla Più Piano» et «My Way».

Une chanson a été demandée par une seule personne, mais comme ça plongeait la vedette dans certains souvenirs, elle a été ajoutée à la liste des titres à enregistrer.

«Il y a environ 22 ans, je chantais ¨Du feu dans ma maison¨ à ma blonde pour la cruiser.»

Avec son vieux complice

L’album «Nos chansons» a été enregistré en un après-midi, devant 75 personnes du public, dans un studio. Marc Hervieux le relate: à peine six minutes après avoir offert les places sur Facebook, toutes avaient trouvé preneur.

Autre particularité pour cet opus: il a été enregistré en direct, en une seule prise (sauf deux petites exceptions), avec seulement un pianiste. Ce musicien, c’est Claude Webster. «Ça fait 25 ans qu’on travaille ensemble un peu partout dans le monde, mais on n’avait jamais enregistré d’album ensemble.»

C’est donc pour matérialiser leur complicité qu’il a été décidé que «Nos chansons» serait uniquement piano-voix. «C’est certain qu’on a dépassé les 1000 concerts présentés ensemble à travers le monde. Il est devenu mon grand ami et le parrain d’une de mes filles. Il fait partie de ma vie.»

Marc Hervieux sera en tournée avec non pas un, mais deux spectacles en lien avec l’album «Nos chansons». Un en compagnie de son fidèle ami et pianiste Claude Webster, et un autre avec huit musiciens.