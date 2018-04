Le Québec recevra plus de neige en 2050

La neige des derniers jours vous a laissé amer? Faites-vous à l’idée, car d’après une étude de l’Université de Winnipeg, les jours de précipitation ne cesseront d’augmenter d’ici les prochaines décennies à cause du réchauffement climatique.

Le projet Atlas, qui s’est donné comme mission de sensibiliser la population aux conséquences des changements climatiques, a élaboré une carte interactive où l’on peut comparer les différentes villes canadiennes.

Si les chiffres pour Québec et Montréal peuvent faire peur, c’est dans l’Ouest canadien que le réchauffement climatique se fera le plus sentir.

Encore de la neige

Il devrait tomber en moyenne 50 centimètres de neige de plus en 2050 à Montréal par rapport à 2005.

À Québec, les déneigeurs ne devraient pas non plus manquer de travail dans les prochaines années.

Alors que la capitale nationale avait eu droit à une moyenne de 273 cm de neige à l’hiver 2005, elle en recevra environ 335 en 2050, selon l’étude, qui a recensé la météo depuis 1976 afin d’en arriver à un tel constat.

Plus de tout

Dans un avenir pas si lointain, l’air conditionné ne sera plus un luxe au Québec, s’il faut en croire les chiffres publiés cette semaine.

À compter de 2050, Montréal pourrait connaître en moyenne 50 journées de canicule par année.

La hausse du mercure touchera aussi Québec, où l’on pourrait enregistrer pas moins de 24 journées d’extrême chaleur durant la période estivale.

Entre 1976 et 2005, le thermomètre a affiché 30 degrés Celsius plus de huit fois par année en moyenne à Montréal et à deux reprises à Québec.

À l’avenir, la canicule perdurera bien souvent après le coucher du soleil. Les nuits seront beaucoup plus chaudes d’ici 30 ans, prévoit l’étude financée en partie par le gouvernement canadien.

Mais attendez encore un peu avant de sortir votre maillot et vos lunettes de soleil.

La pluie sera de plus en plus au rendez-vous dans les années futures.