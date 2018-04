Le réseau structurant accueilli froidement dans le nord de Québec

Le concert d’éloges à propos du réseau structurant a pris fin samedi matin dans la banlieue nord de Québec, où plusieurs citoyens ont affirmé ne pas y trouver leur compte.

Pas moins de 180 citoyens se sont déplacés au centre communautaire Michel-Labadie pour la troisième journée de consultations publiques sur le réseau de transport en commun structurant.

Si les participants ont souligné les qualités du projet de 3 milliards $, plusieurs ont pris la parole pour dénoncer ses « lacunes » dans les arrondissements de la Haute-Saint-Charles et Les Rivières.

«Ça fait 40 ans que le service de transport en commun est pourri», a lâché Denis Desroches, déplorant le «blanc au nord de la Ville de Québec» sur la carte qui a été présentée aux citoyens.

Les résidents ont réclamé une interconnexion efficace avec le tramway et les trambus et une meilleure desserte de leurs secteurs.

«Val-Bélair n’est pas sur la carte, on est dans les pays d’en haut. (...) Nous autres, au nord, on oublie ça», s’est indignée Francine Dion.

Benoît Carrier, chef de projet du réseau structurant, a expliqué aux citoyens qu’ils allaient bénéficier indirectement du déploiement de modes de transport lourds au centre-ville. «Maintenant qu’on a de la capacité et de la performance au centre-ville, ça nous permet de redistribuer vers la périphérie des services plus flexibles, plus réguliers et plus fréquents», a-t-il promis.

Le projet de réseau structurant prévoit entre autres, pour ces arrondissements, l’ajout d’un parc-obus au terminus Sainte-Geneviève et des voies dédiées sur l’autoroute Robert-Bourassa.

Labeaume promet de nouveaux parcours

Réagissant aux critiques, le maire de Québec, Régis Labeaume, a pris l’engagement d’investir des sommes supplémentaires dans le transport collectif dans les secteurs nord-ouest.

«Les gens ne sont pas contre le projet, mais ils sentent que ça ne les rejoint pas (...). Je viens du coin, je sais exactement de quoi ils parent», a-t-il analysé en annonçant qu’il allait «mettre le Réseau de transport de la Capitale à l’ouvrage».

«Je vais leur demander de nous décider de nouveaux parcours, et on va investir. On va ajouter de l’argent spécifiquement pour le secteur ici», a-t-il dit. Ce qui n’entraînera aucun dépassement de coût, a-t-il précisé, en expliquant qu’il allait piger les sommes dans les budgets réguliers de la ville. «On va couper ailleurs et on va ajouter là», a-t-il déclaré.