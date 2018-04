Les Canadiens soutiennent Humboldt

Les joueurs des Canadiens de Montréal et l’organisation feront tout en leur pouvoir pour venir en aide aux familles des victimes des Broncos de Humboldt, l’équipe de hockey junior de la Saskatchewan qui pleure des victimes dans un accident qui a fait 15 morts vendredi.

«Au nom de l’organisation, je donne nos pensées à toutes les familles qui ont été affectées par la tragédie», a déclaré l’entraîneur-chef Claude Julien après l’entraînement matinal samedi, à quelques heures du dernier match de la saison régulière 2017-2018 de la Ligue nationale de hockey (LNH) contre les Maple Leafs à Toronto. Tout le monde ressent la douleur qui existe dans une situation comme ça.»

L’attaquant Nicolas Deslauriers n’a pas de lien direct avec les Broncos, mais son bagage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Huskies de Rouyn-Noranda et de la Ligue américaine de hockey (LAH) fait en sorte qu’il a souvent eu, comme beaucoup d’autres joueurs, à se déplacer lors de longs trajets d’autobus.

«C’est une famille, a déploré le Québécois. Quand tu es en autobus, tu ne peux pas t’éloigner de personne. Il n’y a pas grand-chose à dire. On est sous le choc, c’est quelque chose qui nous frappe tous.

«Ce n’est pas juste l’équipe qui est touchée, c’est tout le monde qui joue au hockey. On a tous fait de l’autobus. C’est vraiment tragique. On va tout faire pour aider les familles en tant qu’équipe ici. On en a déjà parlé.»

Deslauriers sous-entendait sans doute que les joueurs contribueraient à la levée de fonds pour les familles des victimes sur GoFundMe : l'attaquant Brendan Gallagher a confimé à Sportsnet que tous feraient des dons. Près de 800 000 $ avaient été recueillis en milieu d'après-midi samedi.

Dans le reste de l’équipe, l’attaquant Nikita Scherbak et le défenseur Brett Lernout ont tous deux joué pour les Blades de Saskatoon dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL). Lernout a également porté les couleurs des Broncos de Swift Current, qui a perdu quatre de ses membres dans un accident du genre en 1986.