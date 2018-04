Les Forces armées canadiennes en mode séduction

Les Forces armées canadiennes sont en mode séduction. Une journée porte ouverte avait lieu à travers la province samedi afin de montrer l'expertise et les ressources que les réservistes possèdent.

Le recrutement est difficile à l'échelle de la province et la région de la Capitale-Nationale n'y échappe pas. Il y a de moins en moins de gens qui veulent s'enrôler. L'armée multiplie ainsi les démarches pour attirer des recrues.

Selon Derek Picard-Fortin, un officier en relations publiques des Forces armées canadiennes, trouver des recrues est plus facile à dire qu'à faire. «Ce n'est pas très évident de recruter ces temps-ci. On met les bouchées doubles. On fait des journées porte ouverte, on s'affiche, on montre ce qu'on fait», a énuméré le militaire en entrevue avec TVA Nouvelles.

Ces démarches découlent de la volonté des Forces armées canadiennes qui souhaitent renforcer leurs réserves.

À Québec, le bas taux de chômage nuit au recrutement. «Il y a moins de monde qui se cherche un emploi dans la réserve. C'est difficile, mais en même temps, on sait que les gens qui viennent sont toujours là parce qu'ils veulent être là et qu'ils veulent un nouveau défi», a mentionné Joël Breton, caporal-chef du 35e régiment de transmission de Québec.

L'image de l'armée canadienne en a pris pour son rhume dans les dernières années. Des cas de harcèlement, des vétérans laissés à eux-mêmes, des militaires revenus de mission avec un choc post-traumatique. Il s'agit de plusieurs cas qui ont fait les manchettes.

«Ce sont des problèmes qui doivent être abordés et réglés», croit un citoyen rencontré sur la rue. «Ils vont se refaire une image positive. Il ne faut quand même pas généraliser», a lancé quant à elle une dame âgée.

Qu'à cela ne tienne, ce n'est rien pour aider l'armée à se trouver de nouvelles recrues. «C'est certain que ça a forcé l'armée canadienne à faire des efforts. Il y a notamment l'opération «Honneur» qui a été mise en place. Elle s'assure de mieux gérer toutes ces situations-là. Est-ce que ça peut nuire au niveau du recrutement? Ça a peut-être échaudé certaines personnes qui se sont dit que ce n'était pas fait pour elles», a concédé l'officier des affaires publiques.

Les militaires espèrent que ces journées porte ouverte aident à changer cette mentalité.

«C'est un peu une opportunité pour nous de montrer c'est quoi notre métier, ce qu'on fait et à quoi on peut s'attendre», a conclu Joël Breton.

Question de mettre encore plus de chance de leur côté au niveau du recrutement, les Forces armées canadiennes ont récemment mis en place un programme qui garantit quatre mois de travail durant l'été sur une période de quatre ans. Il y a également les nombreuses séances d'information et les kiosques. Une autre journée porte ouverte est prévue à l'automne.