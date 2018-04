Les joueurs étaient des «mentors» pour les enfants

Un bref instant a suffi pour déchirer le cœur de la petite communauté de Humboldt, en Saskatchewan, vendredi soir, lorsque son équipe de hockey junior a été décimée dans un grave accident d’autobus.

Les 15 victimes de la tragédie sont en majorité des joueurs de l’équipe (Evan Thomas, Adam Herold, Stephen Wack, Logan Schatz, Jaxon Joseph, Mark Cross, Connor Lukan, Logan Boulet et Xavier Labelle), âgés de 16 à 21 ans, en plus de l’entraîneur-chef Darcy Haugan, le descripteur radio Tyler Bieber et un bénévole Brody Hinz, ont tous été identifiés. Tous étaient impliqués dans le quotidien des Broncos de Humboldt, une formation qui évolue dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL).

«Ils étaient plus que des joueurs de hockey. Ils étaient des mentors pour nos enfants», confie au «Journal de Québec» Laurie Bunko qui a hébergé des joueurs pendant neuf saisons.

À LIRE ÉGALEMENT

«C’est la hantise de toute équipe qui doit voyager en autobus»

Une photo touchante des survivants de la tragédie

Les équipes de hockey du pays en deuil

Humboldt, une communauté près de son équipe de hockey

«Nous sommes une petite ville, mais le hockey, c’est gros ici. De perdre ça, en un claquement de doigts, si tragiquement... c’est un choc», ajoute-t-elle.

Située à un peu plus de 100 km à l’est de Saskatoon, la municipalité de près de 6000 résidents vibre au rythme du hockey. À preuve, l’une des artères principales porte le nom du légendaire gardien de but Glenn Hall. Le natif de l’endroit a été intronisé au Temple de la renommée en 1975.

«Le hockey occupe une place énorme dans la culture de Humboldt. La patinoire, c’est l’endroit où la communauté se réunit pendant l’hiver», indique un collègue du descripteur des matchs des Broncos, qui est décédé dans l’accident.

Derrière leur équipe

Environ une dizaine de Québécois se sont rendus dans l’Ouest canadien au fil des ans pour se produire à Humboldt. Simon Nadeau est l’un d’eux. Après une carrière de quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a débarqué dans cette petite ville agricole dont il ne connaissait rien en 2003.

«J’ai adoré l’année que j’y ai passée. L’équipe est tellement importante. Les gens te reconnaissent partout où tu vas», raconte-t-il, lui qui a contacté sa famille d’accueil de l’époque, dès qu’il a appris la nouvelle, pour s’enquérir de son état.

«C’est vraiment triste. C’est une petite ville et les gens sont derrière leur équipe. L’aréna était toujours plein», se souvient Emrik Guillemette, qui a joué avec les Broncos lors de la saison 2011-2012.

La SJHL se compose de 12 équipes, «presque toutes dans des petites villes de 5000 à 10 000 personnes», indique Guillaume Blouin, qui agit là-bas à titre d’arbitre. «Les jeunes sont impliqués dans la communauté. Ça crée un sentiment d’appartenance fort», ajoute-t-il.

La tragédie n’a pas de précédent dans cette localité rurale, selon Lorrie Bunko. Le constat est cependant aussi vrai pour la vague de sympathie qui déferle d’un océan à l’autre, alors que moins de 24 heures après l’accident, déjà près de 2 millions $ ont été amassés pour venir en aide aux familles des victimes.

«La pire chose qui puisse arriver»

La réalité a tristement rejoint la fiction du cinéma québécois, vendredi soir, alors que le destin des Broncos de Humboldt a rattrapé celui réservé au National de Québec par le scénariste Réjean Tremblay.

Dans le long-métrage Lance et Compte : Le Film, paru au grand écran en 2010, la troupe de Marc Gagnon est affligée par la perte de trois de ses membres lors d’un déplacement en autocar dans le parc des Laurentides.

Triste réalité

Huit ans plus tard, un drame similaire s’impose comme la réalité des Broncos de Humboldt.

«C’est la terrible réalité, renchérit d’emblée le vétéran journaliste sportif. Le point de départ de ma réflexion, c’était : quelle est la pire chose qui puisse arriver à une équipe de hockey ?»

L’écrasement d’avion qui avait pratiquement anéanti le programme de football de l’Université Marshall, en Virginie-Occidentale, en 1970, avait servi à poser les premiers jalons du scénario.

Réjean Tremblay souligne qu’au-delà du drame, «c’est comment la vie reprend ses droits» qui fascine. «Il y a des gens qui doivent quand même rentrer à l’ouvrage lundi», dit-il.

«La vie, c’est fort, poursuit-il. Que ce soit le pasteur, le maire, le directeur d’école... Il y a des héros qui vont ressortir de cette tragédie.»

D’autres tragédies

Castors de Sherbrooke | 24 novembre 1974

Au Québec, un accident d’autocar ayant impliqué les Castors de Sherbrooke de la LHJMQ dans le parc des Laurentides a coûté la vie au jeune Gaétan Paradis, qui était alors âgé de 18 ans. Les Castors, qui étaient dirigés par l’entraîneur Ghislain Delage, se rendaient à Chicoutimi pour affronter les Saguenéens.

Broncos de Swift Current | 30 décembre 1986

Une formation du même nom et jouant aussi en Saskatchewan avait perdu quatre membres, le 30 décembre 1986, aussi dans un accident d’autocar. Le joueur Brent Ruff, petit frère du célèbre entraîneur de la LNH prénommé Lindy, faisait alors partie des victimes chez le club de Swift Current, de la Ligue junior de l’Ouest. Trent Kresse, Scott Kruger et Chris Mantyka étaient aussi décédés.

Lokomotiv de Yaroslavl | 7 septembre 2011

La tragédie du Lokomotiv de Yaroslavl a tué 43 personnes, dont 27 joueurs et deux entraîneurs de l’équipe de la Ligue de hockey continentale (KHL). À 18 ans, le défenseur Maxim Shuvalov était le plus jeune à perdre la vie. Treize autres joueurs âgés de 25 ans ou moins sont morts dans cet écrasement d’avion.

Héros et solidaire

Le père d’un des survivants de la tragédie, Myles Shumlanski, a raconté être arrivé le premier sur les lieux de la tragédie après avoir reçu un appel de son fils en détresse.

Lui et sa femme ont immédiatement sauté dans leur voiture vers 17 h pour se rendre sur les lieux du drame à moins d’un demi-kilomètre de leur demeure.

«Aussitôt que je suis arrivé, j’ai su que c’était un désastre», a-t-il confié au «Edmonton Sun».

«Les gens prenaient leurs manteaux, des couvertes, tout ce qu’on pouvait pour couvrir ces garçons» en attendant les secours, se souvient-il.

Les minutes se sont alors transformées en heures pour lui.

À l’hôpital, le docteur a fait passer un scan à son fils qui a révélé qu’il avait quelques os brisés, mais sans plus. Il a reçu son congé vers 6 h samedi matin.

«C’est un miracle», lui a déclaré le médecin.

La LNH aussi touchée

Les Jets de Winnipeg, de la Ligue nationale de hockey, ont rendu hommage aux défunts, samedi, avant leur match. À l’arrière de leur chandail, on pouvait lire «Broncos» à l’endroit où est habituellement écrit le nom du joueur.

Gestes de solidarité

Une campagne de sociofinancement lancée par la mère d’un ancien joueur des Broncos pour venir en aide aux familles des victimes a récolté près de deux millions de dollars en moins de 24 h grâce à plus de 26 000 donateurs. À Humboldt, plusieurs résidents ont voulu rendre hommage à l’équipe et aux victimes en allant porter des fleurs dans l’aréna Elgar Petersen.