Les réactions sont nombreuses après la tragédie des Broncos de Humboldt

Les réactions ont abondé samedi au lendemain de la tragédie routière qui a décimé l’équipe des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan.

Quatorze personnes sont mortes, dont l'entraîneur Darcy Haugan, après que l’autobus de l’équipe eut percuté un poids lourd.

Voici quelques propos recueillis.

- Sébastien Goulet, commentateur sportif à TVA Sports

«Je me rappelle d’un voyage à l’époque du Junior de Montréal. On quittait Val-d’Or pour se rendre à Chicoutimi. On passait par en haut, par Chapais, la route était complètement glacée. Les chauffeurs ont pris leur temps, ç’a peut-être pris deux heures de plus pour faire la route, mais on s’est rendus à bon port. Ça fait malheureusement partie des risques de voyager avec un sport d’hiver.»

«J’ai bien l’impression qu’on va minimalement suspendre les activités le temps que les équipes retrouvent leurs esprits. C’est vraiment toute une province qui est affectée.»

- Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan, sur Twitter

«Les mots ne peuvent décrire la perte que nous ressentons ce soir. D'une province affligée, je remercie les premiers intervenants et les professionnels de la santé pour leur réponse courageuse dans les circonstances les plus difficiles imaginables. Ce soir, nous devons tous prier pour ces familles.»

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada, sur Twitter

«Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs.»

- Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

«C’est une terrible tragédie, c’est dévastant de voir cette situation. Je peux comprendre dans quel état tout le monde se sent aujourd’hui. Nous, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on avait connu une situation similaire avec un malheureux accident dans le parc des Laurentides avec les Castors de Sherbrooke dans les années 1970. On avait eu un mort, Gaétan Paradis, et plusieurs blessés.»

«On redouble toujours de prudence. On a amélioré beaucoup les voyages au fil des années. Les chauffeurs ne peuvent pas parcourir plus de huit heures consécutives. On a des règles bien établies. Tu n’es jamais à l’abri d’un accident, mais les précautions sont prises pour que les voyages se fassent de façon sécuritaire.»

«Tu ne pourras jamais remplacer ton fils perdu. C’est une situation dramatique, c’est malheureux, il faut avoir des pensées extrêmement positives à l’égard de ceux qui vont avoir à passer à travers ce deuil.»

- Patrick Lacelle, ancien entraîneur de hockey en Saskatchewan et ami de l’entraîneur décédé

«C’est une terrible tragédie qui secoue le monde du hockey. Darcy [Haugan] était une très bonne personne, très travaillant. Il avait une très bonne famille. Je pense à sa femme et à ses trois enfants. C’est une grosse perte pour la ligue, pour l’organisation et la communauté.»

«Cette tragédie touche tout le monde. Que tu sois dans le hockey mineur, dans le junior majeur, dans l’universitaire, on voyage tous en autobus. On part le matin, on part l’après-midi. Il n’y a rien à comprendre. On est responsable de ces personnes-là.»

- Sheldon Kennedy, ancien joueur de hockey junior impliqué dans une tragédie routière similaire en 1986

«Cette tragédie affecte tout le monde... les joueurs, les entraîneurs et le personnel. Tous ceux qui se déplacent en autocar en tout temps», a-t-il dit à Global News.

«Ça m’a fait replonger dans mes souvenirs de l’accident et du choc qu’on a vécu. Aussi, [ça m’a rappelé] l’atmosphère sinistre qui entoure un accident comme ça et à quel point le soutien de la communauté a été important pour tout le monde.»

- Mathieu Boutin, joueur de hockey québécois qui a évolué pour les Broncos de Humboldt

«C’est une petite ville qui vibre hockey. L’organisation est incroyable. Elle a connu beaucoup de succès récemment et la communauté est à 100 % derrière l’équipe. Comme joueur des Broncos, on y est toujours bien accueilli et bien servi.»

À sa dernière année avec la formation, Mathieu Boutin était en pension chez une famille. Il vivait sous le même toit qu’un petit garçon de sept ans, Bryce Fiske, qui joue aujourd’hui pour les Broncos. Quand il a appris la nouvelle, Mathieu Boutin a contacté sa mère.

«Elle m’a dit qu’heureusement, il a réussi à survivre à l’accident et sa vie n’est pas en danger. J’ai une bonne pensée pour toutes les familles des victimes.»

- Michel Bergeron, analyste à TVA Sports et ancien entraîneur dans la LHJMQ et dans la LNH

«C’est d’une tristesse pour le monde du hockey et pour les familles des disparus. C’est épouvantable. Ça arrive dans une période agréable, les séries éliminatoires. On est tous passés par ces fameux voyages en autobus, ça nous remémore des souvenirs. Il ne faudrait pas que ces choses-là arrivent. C’est inimaginable ce qui a dû se passer au moment de l’impact, à l’intérieur de l’autobus. C’est un choc.»

«J’ai été six ans dans des autobus [avec les Draveurs de Trois-Rivières]. Pendant l’hiver, on a traversé le parc des Laurentides, on allait à Chicoutimi, à Hull. On avait toujours le même chauffeur, alors on était en confiance. Tout le monde a fait ces voyages d’autobus, en groupe, ce sont des années qu’on n’oublie jamais, on a gardé des amis.»

- Les Canadiens de Montréal

«Nous offrons toutes nos pensées et nos condoléances aux Broncos de Humboldt et aux familles qui sont affectées en ces moments difficiles. Les Canadiens et toute la communauté du hockey portent le deuil avec vous.»

- Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

«En tant que parent et Saskatchewanais, j’ai de la difficulté à trouver les mots pour décrire le terrible accident qui a eu lieu. Mes pensées et mes prières sont avec les familles et les amis de ceux qui ont perdu des êtres chers hier soir, et Jill et moi prions pour le prompt rétablissement de tous les blessés qui sont à l’hôpital.»

«C’est le pire genre de tragédie qu’un parent ou un ami peut imaginer, et la force de la communauté de Humboldt, et des communautés de la région touchées par cette perte, va être très importante. Je n’ai aucun doute que la population de la Saskatchewan va se réunir pour se soutenir mutuellement en cette période extrêmement difficile.»

Hassan McMasri

Médecin de Saskatoon qui a accueilli les victimes à l’hôpital

«La nuit dernière ne peut être décrite que comme la nuit la plus longue, la pire et la plus tragique de ma carrière. Les images ne peuvent pas être invisibles ou oubliées, les histoires ne peuvent être ignorées. Rencontrer chaque famille et expliquer l'étendue de chaque blessure n'était rien de moins qu'un douloureux exercice de cruauté.»

- Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«Terrible accident survenu hier en #Saskatchewan. Je ne peux imaginer la douleur que vivent les parents et les proches des victimes aujourd’hui. Mes pensées sont avec eux dans ces moments difficiles.»

- Gilbert Ferré, maire de Zenon Park, une communauté franco-saskatchewanaise située à proximité du lieu de l’accident

«On est plutôt émotifs, on est très soucieux de tout un chacun. Ça touche tout le monde, on connaît tous quelqu’un qui était dans l’autobus, ça nous fait énormément de chagrin.»

«Une douzaine de personnes de la communauté sont allées participer à la rescousse des gens. Ils étaient bouleversés à leur retour.»

«Un camion semi-remorque chargé de tourbe a traversé la route, où il y a un feu clignotant, sans s’arrêter et il a frappé l’autobus qui roulait vers le nord.»

«Il va y avoir une période de choc, il va falloir avoir recours à des aides professionnelles pour aider les gens.»