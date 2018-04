Qu’arrive-t-il à notre compte Facebook lorsque l’on meurt?

Avec un peu plus de 2 milliards d’utilisateurs inscrits, Facebook fait littéralement partie intégrante de notre existence... Mais qu’arrive-t-il à notre compte lorsque l'on meurt?

Il y a deux options: la suppression définitive du profil ou la transformation de ce dernier en «compte de commémoration». Dans les deux cas, il faut prévoir le coup.

Vous pouvez désigner un «contact légataire» pour qu’il gère votre «compte de commémoration» ou encore décider que votre compte sera supprimé après votre mort. Il suffit de vous rendre dans les paramètres généraux, à la sous-section «Gérer le compte».

Si vous décidez de «léguer» votre profil Facebook à un autre contact, voici ce que le «contact légataire» peut faire:

-Écrire une publication ancrée pour votre profil (par exemple, pour communiquer un dernier message de votre part ou fournir des informations sur une célébration commémorative);

-Répondre aux nouvelles invitations d’ajout (par exemple, D’anciens amis ou membres de la famille qui n’avaient pas encore de compte Facebook;

-Changer votre photo de profil ou de couverture;

-Demander la suppression de votre compte;

Et voici ce qu’il ne peut pas faire:

-Se connecter à votre compte;

-Supprimer ou modifier des publications, photos ou autres contenus partagés par le passé sur votre journal;

-Lire vos messages;

-Supprimer l’un de vos amis ou envoyer de nouvelles invitations;

-Ajouter un nouveau contact légataire à votre compte;

Facebook conseille évidemment de communiquer avec la personne concernée si celle-ci vous désigne comme «contact légataire» et que vous ne voulez pas avoir cette responsabilité.

Si une personne n’a pas désigné de «contact légataire», une demande pour transformer le compte en «compte de commémoration» peut être faite par un proche. Personne, cependant, ne pourra gérer le profil ou s'y connecter par la suite.

On peut aussi remplir un formulaire pour que le compte de la personne décédée soit supprimé.

Compte de commémoration

Lorsque le compte du défunt devient un «compte de commémoration», il devient un espace où les contacts peuvent se recueillir virtuellement.

L’expression «En souvenir de» apparaît à côté du nom de la personne. Le profil et son contenu restent disponibles selon les options de confidentialité que la personne avait sélectionnées avant sa mort.

Il est également possible de donner au «contact légataire» le droit de télécharger certaines données (les photos et les vidéos que vous avez téléchargées, les messages du mur, les informations du profil et les coordonnées, les événements et la liste d’amis).