Un agresseur sexuel versera 115 000$ à sa victime

Un homme qui a fait 18 mois de prison n’a pas fini de payer sa dette. Après avoir été déclaré coupable d’agressions sexuelles sur une mineure en 2012, il vient d’être condamné à verser 115 000 $ à sa victime qui le poursuivait au civil.

«Les préjudices [subis par la victime] sont très sérieux et les nombreuses conséquences sur sa vie sont importantes et encore très présentes», fait valoir le juge Martin Bureau, dans une décision rendue cette semaine.

Il est impossible d’identifier la plaignante, puisqu’elle était mineure au moment des faits, survenus en 2003 et 2004. Elle avait 15 et 16 ans lorsque l’ex-commissaire industriel des villes de Rimouski et d’Amqui Jacques Desjardins l’a agressée et il a été reconnu coupable en 2012 des gestes, puis condamné à 18 mois de détention.

C’est en fréquentant le même club de tennis que sa victime que celui-ci a pu s’en prendre à elle. Il faisait notamment partie du conseil d’administration de l’établissement. La victime avait peur de perdre son travail et sa réputation en raison de la position d’autorité de Desjardins.

Lors d’une fête

«[Desjardins] l’agresse sexuellement lors d’une fête des entraîneurs du club de tennis en août 2003, à son chalet. Finalement, des contacts sexuels ont lieu à quatre reprises jusqu’à l’été 2004», peut-on lire.

Elle a dû lui faire plusieurs fellations. L’homme en a profité pour s’adonner à des contacts sexuels sur la victime. On recense plusieurs attouchements aux cuisses, aux seins et aux fesses.

La victime a affirmé éprouver de lourdes conséquences psychologiques, se sentant même «coupable à l’idée de se sentir heureuse».

«Elle explique, encore aujourd’hui, vivre des cauchemars reliés à ses agressions et ressentir un sentiment de honte, de culpabilité et d’humiliation», indique le juge.

Dans sa décision, le juge Bureau a pris en considération le séjour en prison de Desjardins ainsi que sa «situation financière assez précaire». Il a donc condamné l’agresseur à payer 15 000 $ en dommage punitifs et 100 000 $ en dommages physiques et moraux à sa victime.