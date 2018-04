Une chaîne humaine pour le petit Ariel

Une centaine de personnes se sont rassemblées samedi au parc des Bateliers, dans l’arrondissement d'Ahunstic-Cartierville, à Montréal, pour faire une chaîne humaine en soutien aux parents du petit Ariel Jeffrey Kouakou.

Familles, amis et citoyens ont marché main dans la main pendant quelques kilomètres pour offrir un élan de solidarité envers la famille du garçon de 10 ans, porté disparu depuis bientôt un mois.

«C’est important d’être ici aujourd’hui, car je suis mère de famille et, en plus, je suis d’origine ivoirienne. La cause me touche vraiment», a déclaré une participante à TVA Nouvelles.

«C’est tellement triste. Je voulais faire quelque chose et c’est pourquoi je suis descendu d’Ottawa», a expliqué une autre.

La famille d’Ariel a aussi tenu à réitérer sa demande de soutien au Service de police de la Ville de Montréal et à l’administration de Valérie Plante, les suppliant de tout mettre en œuvre pour retrouver leur fils. Les parents du garçon continuent de soutenir l'hypothèse de l'enlèvement.