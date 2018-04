Des employés de quatre Tim Hortons bientôt syndiqués

Les 80 employés de quatre restaurants Tim Hortons à Sept-Îles auront leur première convention collective d’ici trois mois, après une longue bataille avec leur employeur.

Un arbitre doit entendre les dernières audiences des différentes parties la semaine prochaine, a indiqué le syndicat des métallos dans un communiqué.

Il s’agit du dénouement d’une bataille qui aura duré plus de trois ans pour les employés de la chaîne de restauration rapide. Ceux-ci avaient obtenu leur accréditation auprès du Syndicat des Métallos en 2015. L’arbitrage aura duré un an et demi.

«Nous tenons à remercier la population de Sept-Îles pour son appui, a déclaré le représentant syndical Gilles Ayotte par communiqué. C’est la fin d’une longue saga et le début d’une nouvelle relation entre employeur et employés, basée sur le respect, l’équité ainsi qu’un traitement adéquat».

Un seul autre restaurant Tim Hortons au Québec est syndiqué, soit le comptoir de l’aéroport Montréal-Trudeau.

La syndicalisation demeure marginale dans le monde de la restauration. Selon des données de l'Institut de la statistique du Québec, seuls 9,8 % des travailleurs des secteurs de l'hébergement et de la restauration étaient syndiqués en 2013.

L'an dernier, des employés des deux succursales de la chaîne à Cowansville, en Estrie, s'étaient fait annoncer qu'ils n'auraient plus droit à des pauses payées dans la foulée de la hausse du salaire minimum, le 1er mai. Le même phénomène s'est aussi produit en Ontario, au début de l'année, avec le passage du salaire minimum à 14 $ de l'heure.