Des médecins prescrivent du jardinage et la peinture

De plus en plus de médecins du Royaume-Uni prescrivent à leurs patients atteints de troubles dépressifs ou anxieux de, tout simplement, se livrer à une activité comme le jardinage ou la peinture, a rapporté Global News».

Ce mouvement, baptisé «prescription sociale», a pour but de tenter de diminuer le recours aux médicaments pour traiter les patients avec des troubles mentaux.

Une étude menée à l'université de Gloucestershire, au Royaume-Uni, auprès de 1300 patients notamment a permis de démontrer que des cours d'art permettent d'améliorer significativement le bien-être.

Un chercheur de University of the West of England, Richard Kimberlee, a raconté qu'un programme de jardinage a été mis en place dans la région du Devon pour les personnes avec des troubles mentaux.

Un organisateur d'activité au centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, Craig Currah, a expliqué à Global News que cette forme de thérapie par activités sociales peut effectivement s'avérer bénéfique. «Avec le temps, [les activités] peuvent permettre aux gens de se voir autrement que comme un diagnostic. Ce sont des personnes entières qui ont droit aux mêmes belles choses de la vie que les autres», a-t-il souligné.

Cependant, pour qu'une activité, qu'il s'agisse de peindre, de jardiner ou de pratiquer un sport, contribue à améliorer le bien-être, il faut que le patient décide lui-même de la pratiquer et qu'elle ne soit pas imposée, a nuancé M. Currah.

Les effets de cette forme de thérapie demeurent un sujet de débat. Notamment, une étude publiée en 2016 dans le «British Medical Journal» montrait que les preuves étaient insuffisantes pour conclure que ces thérapies sont vraiment efficaces.