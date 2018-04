Des syndiqués d'Héma-Québec se dotent d'un mandat de grève

Les employés syndiqués d’Héma-Québec à Montréal ont donné à leur exécutif un mandat de grève générale illimitée à utiliser au moment jugé opportun.

Les syndiqués ont voté à hauteur de 99 % en faveur d’un tel moyen de pression lors d’une assemblée générale tenue à Montréal dimanche matin.

Les travailleurs et travailleuses d'Héma-Québec à travers le Québec sont répartis dans huit unités syndicales, dont trois à Montréal représentant environ 350 syndiqués. Ce sont ces derniers qui ont voté dimanche, soit les techniciennes et techniciens de laboratoire, les assistantes et assistants techniques de laboratoire et les travailleuses et travailleurs d'Héma-Québec à Montréal.

Ils sont sans contrat de travail depuis 2015 et les négociations sont dans l’impasse depuis 2016, notamment sur la question salariale, a mentionné la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-SCN) dans un communiqué.

«Le Conseil du trésor doit immédiatement doter nos vis-à-vis à la table de négociation de mandats clairs afin de débloquer les discussions, a expliqué Sophie Larouche, porte-parole des syndicats d'Héma-Québec à Montréal. Nous savons que l'employeur a demandé au Conseil du trésor de pouvoir instaurer une structure salariale unique pour tous les syndicats d'Héma-Québec. Pour commencer à négocier, il faudrait d'abord que le Conseil du trésor permette à la direction de nous présenter son offre.»

«La négociation des clauses normatives est pratiquement terminée pour les trois syndicats [...], a précisé Mme Larouche. Nous avons mis jusqu'ici une certaine pression, mais nous sommes rendus à passer à une vitesse supérieure. Notre patience a atteint ses limites.»