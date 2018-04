Justin Timberlake transforme le Centre Bell en forêt enchantée

Si son dernier-né, «Man of the Woods», a reçu un accueil mitigé, le showman Justin Timberlake, lui, reste une machine à séduire les foules, comme en ont fait foi les 18 934 personnes réunies au Centre Bell dimanche, alors que l’artiste s’arrêtait dans la métropole pour deux soirs. Un tour de chant spectaculaire, malgré de rares bémols.

Comme à la mi-temps du dernier Super Bowl, «Filthy» et «Midnight Summer Jam», aussi premières en piste sur le récent «Man of the Woods», ont servi d’introduction. Bien que celles-ci ne soient pas de la trempe de «Say Something», le duo enregistré avec Chris Stapleton, on avait déjà les fourmis dans les jambes. En fait, Timberlake et ses Tennessee Kids, 6 danseurs et 15 musiciens, n’ont eu qu’à apparaître, comme débarqués d’un vaisseau spatial, pour qu’aussitôt la bougeotte se généralise, tandis que «SexyBack», tirée de «FutureSex/LoveSounds», allait quant à elle susciter les premiers rugissements d’une longue série.

L’artiste originaire de Memphis a reproduit sensiblement le même alignement qu’à l’événement sportif où les Eagles ont supplanté les Patriots. Sauf qu’ici, le parcours – une randonnée en forêt, avec des arbres sur scènes et sur les écrans géants déroulants pour coller au concept – était beaucoup plus long et imposant.

Terrain de jeu

Configuré à 360 degrés, l’amphithéâtre a offert un cadre enchanteur à des chorégraphies de haute volée, quasi robotisées, dont notre hôte a le secret. En deux heures, on a fait intervenir tout un arsenal de lasers et d’effets visuels déployés sur les différentes scènes – bar et piste de danse inclus -, reliées entre elles par des passerelles. Presque tout le parterre a servi de terrain de jeu à l’artiste de 37 ans. Du tape à œil, particulièrement efficace lorsque «Cry Me a River» a retenti dans une nappe de brouillard.

L’ex-NSYNC a beaucoup mis en relief son cinquième album sorti en février et dont la chanson-titre n’est pas sans rappeler «Steal My Kisses» de Ben Harper. À mi-chemin, au moins cinq nouveautés s’étaient fait entendre. Le hic? Celles-ci détonnaient parfois de l’ensemble du répertoire de la pop-star. Country et funk ont pris des allures de mariage forcé par endroit, notamment quand après avoir obtenu le momentum grâce à une «Senorita», à «Suit & Tie», à une «My Love» presque métale, mais surtout à la très contagieuse «Mirrors», à l’origine de clameurs-monstre (soutenues pendant plusieurs minutes) et d’une illumination de téléphones, on a délibérément levé le pied avec «Flannel». Pourtant, la vedette de la soirée venait de mettre le public en voix en lui demandant de souhaiter joyeux anniversaire à son fils Silas Randall, qui célébrait ses trois ans.

Feu de camp

L’ambiance a alors basculé. Après une longue vidéo, JT a enfilé sa chemise à carreaux pour s’asseoir avec sa gang autour d’un... feu de camp. Du réchauffé, pour faire un mauvais jeu de mots, mais qui qualifie la formule que nos artistes ont déjà éculée. Le segment a été marqué par les reprises «Dreams» de Fleetwood Mac, «Ex-Factor» de Lauryn Hill, «Come Together» des Beatles et «Thank God I’m a Country Boy» de John Dever.

Mais voilà. Pour une vedette du calibre de Justin Timberlake, ranimer l’amphithéâtre relève du jeu d’enfant. Assurément, ses «Rock Your Body» et «Like I Love You» («Justified»), issues de l’époque où l’on pensait bien qu’il ravirait à Michael Jackson sa couronne de roi de la pop, allaient faire oublier ce passage à vide, tout comme son méga succès de 2016 «Can’t Stop the Feeling», prévu au rappel.