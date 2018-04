Le député Pascal Bérubé en convalescence

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, devra se résigner à passer les prochaines semaines loin de l'Assemblée nationale.

«C’est avec tristesse que j’annonce que je serai absent de l’Assemblée nationale pour les six prochaines semaines. Il me faut limiter considérablement mes déplacements et mouvements suite à une chirurgie», a annoncé le politicien sur son compte Twitter, dimanche.

C’est avec tristesse que j’annonce que je serai absent de l’@AssnatQc pour les six prochaines semaines. Il me faut limiter considérablement mes déplacements et mouvements suite à une chirurgie. La leader-adjointe @CPoirierHM prendra la relève pour cette période. #Assnat #PolQc — Député Pascal Bérubé (@PascalBerube) 8 avril 2018

Le leader parlementaire de l'opposition officielle, qui est aussi porte-parole en matière d'identité nationale, sera remplacé par Carole Poirier au cours des prochaines semaines.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a souhaité «un prompt rétablissement et un retour en forme» à son collègue.

«Je remercie Carole d'avoir accepté de mener nos travaux à l'Assemblée nationale. Son expérience et la force de ses convictions sont déjà des atouts pour notre équipe; elles le seront tout autant pour son rôle de leader parlementaire», a-t-il ajouté, par communiqué.

Le député de Terrebonne, Mathieu Traversy, prendra de son côté le rôle de leader adjoint pendant cette période.

M. Bérubé a fait une vilaine chute en perdant pied sur une plaque de glace, il y a environ deux semaines. Il s'était alors blessé au pied et à la cheville.