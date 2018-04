Le sommet du G7 inquiète les commerçants

À deux mois très exactement de l'ouverture du G7 dans Charlevoix, des commerçants de Québec sont inquiets des manifestations qui pourraient dégénérer dans la capitale.

Les 8 et 9 juin, les grands leaders du monde seront dans Charlevoix. Mais en marge du sommet, des centaines de manifestants sont aussi attendus dans les rues de Québec. Certains commerçants envisagent le pire.



«On veut pas dramatiser les choses. Mais on est conscient que c'est gros, ce qui s'en vient», explique Julie Gagnon, maître d’hôtel au Café Sirocco.

Il a été possible d’apprendre dans les derniers jours que les manifestants antimondialisation se préparent à des confrontations avec les policiers qui pourraient devenir violentes.

À Québec, les souvenirs du Sommet des Amériques, en 2001, restent vifs : des milliers de manifestants, un périmètre ceinturé d’une clôture que les activistes tentaient de franchir, des effluves de gaz irritant dans le secteur en question, des confrontations mouvementées entre altermondialistes et forces de l'ordre.

Selon les entreprises de la rue St-Jean rencontrées dimanche, la situation à venir a été abordée en comité de direction au cours des prochaines semaines, et des mesures seront prises prochainement. Un commerçant envisage pour sa part de placarder son magasin afin d’éviter de coûteux dommages à sa vitrine.

«On attend de voir l’avancement des choses; on sait que ça va être vraiment gros, dit Julie Gagnon. Les commerçants, entre nous, on va sûrement avoir des rencontres, pour voir comment ça se passe, quelles seront les mesures, s’il y a des mesures à prendre. On espère juste que ça va se passer dans la paix et que ça va bien aller.»

«Ça a été beaucoup sécurisé, remarque Zoé Gendron du Mary's Popcorn. Ils ont arrêté les travaux, ils nettoient les rues. Il n’y aura pas de projectile possible, pas de réels dangers. Je pense qu’il va y avoir beaucoup de policiers sur les lieux.»

La Ville de Québec va d’ailleurs retarder en septembre les travaux de réfection des trottoirs de la rue Saint-Jean en raison des manifestations. On veut ainsi éviter que les manifestants prennent les pierres au sol et les transforment en projectile.

-D'après les informations de Charel Traversy