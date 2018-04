Les Flyers et les Penguins partiront le bal des séries

Le premier match éliminatoire présenté dans la Ligue nationale ce printemps sera celui opposant les Flyers de Philadelphie aux Penguins à Pittsburgh, mercredi soir.

Toutes les parties seront diffusées par le réseau TVA Sports.

Ce jour-là, deux autres rencontres s’amorceront plus tardivement, selon le calendrier préliminaire dévoilé par la LNH, dimanche après-midi. Ainsi, le Wild du Minnesota visitera les Jets de Winnipeg, tandis que les Kings de Los Angeles se rendront à Las Vegas pour le début de leur confrontation avec les Golden Knights.

Toutes les autres séries commenceront le lendemain, et ce, peu importe le dénouement de la course au titre de la section Atlantique; les Bruins de Boston pouvaient s’assurer du premier rang avec un gain contre les Panthers de la Floride en soirée. Peu importe l’identité de leurs prochains rivaux, les Devils du New Jersey seront ainsi en action jeudi.

Par ailleurs, les partisans du défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban noteront que son équipe jouera tous les deux jours à compter de jeudi également.

Le premier tour des séries se terminera au plus tard le 25 avril.