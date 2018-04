L’hommage aux Broncos de Humboldt touche des milliers d’internautes

La cérémonie d’hommage qui s’est tenue dimanche soir dans l’aréna des Broncos de Humboldt, en Saskachewan, a ému des milliers d’internautes qui l’ont regardée en direct sur la page Facebook de TVA Nouvelles et sur notre site web.

La diffusion de cette veillée a suscité des centaines de commentaires de sympathie et de condoléances.

Parmi ceux-ci, il y a notamment celui de Josée Corbet, qui s’est dit «tellement triste cette grande tragédie. Une grande pensée aux familles et amis concernés.»

Réjean Blanchet a écrit : «Toutes mes sympathies aux familles et proches et amis.»

«Les mots nous manquent dans un moment aussi difficile, a déclaré Lucie Bédard. Mon cœur et des mots de sympathies sont avec les familles et amis dans ce grand moment sombre rempli de tristesse et d'incompréhension. Soyez fort.»

«Que Dieu vous donne le courage et la paix dans votre cœur..., a partagé Manon Laurin.Toutes mes pensées sont avec vous..»

«J'offre mes plus sincères condoléances à tous les membres des familles de ces joueurs, a indiqué Dominic Lemire.Il n’y a pas de mots que je puisse exprimer pour dire ce que je ressens.»