Philippe Couillard exprime sa solidarité

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard s’est entretenu dimanche avec son homologue de la Saskatchewan Scott Moe pour lui exprimer sa solidarité face à la collision survenue entre un semi-remorque et l’autocar transportant l’équipe de hockey des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, qui a fait 15 victimes vendredi.

«Aujourd'hui, c'est tout le Canada qui est touché par ce qui est arrivé en Saskatchewan, a-t-il mentionné par communiqué. Les Québécois ont été profondément émus par cette tragédie. Avec le reste du pays, nous partageons le deuil et la tristesse qui affligent aujourd'hui toute une communauté.»

De son côté, la gouverneure général du Canada Julie Payette a dit partager la peine de ceux touchés par la tragédie

«Pour faire face à l’adversité, il est important de se regrouper et de chercher réconfort, force et courage dans nos communautés et auprès d’êtres chers. On ne peut revenir en arrière, ni effacer la perte, mais on peut reconstruire afin d’honorer la mémoire de ceux tombés», a-t-elle affirmé par communiqué.

Elle a fait un parallèle entre cette tragédie et la perte de l’équipage de la navette Columbia en 2003, qui avait coûté la vie de sept collègues de travail, lorsqu’elle était astronaute.

«Je n’ai jamais oublié la douleur, le profond désarroi et le sentiment d’impuissance qu’on peut ressentir en de telles circonstances», a précisé Julie Payette.