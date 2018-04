Tragédie des Broncos: un médecin témoigne de ce qu’il a vécu

Bien qu’il ait travaillé en Syrie pendant la guerre civile, le Dr Hassan Masri a confié que le soir de l’accident, qui a coûté la vie à 15 personnes, a été «le plus long, le pire et le plus tragique de [sa] carrière.»

Le Dr Masri venait tout juste de commencer son quart de travail quand les premiers blessés ont commencé à arriver à l’urgence vers 21 h.

«Tout le personnel est resté calme. Nous n’avions qu’un seul objectif : faire que cette tragédie soit la moins tragique possible», a-t-il écrit samedi matin sur sa page Facebook.

Après avoir été de garde pendant treize heures, il en a aussi profité pour remercier tout le corps médical.

«Vos larmes ont fait que les miennes ont coulé plus facilement. Vous êtes des humains incroyables. Vous avez sauvé des vies et en avez amélioré cent autres», a-t-il poursuivi.

Bien qu’il était épuisé, Hassan Masri dit avoir eu du mal à s’endormir en sortant de l’hôpital, les images jouant en boucle dans sa tête.