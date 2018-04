Une firme canadienne suspendue par Facebook

La firme canadienne AggregateIQ a été suspendue vendredi par Facebook, qui croit qu’elle aurait pu accéder aux données personnelles de ses utilisateurs sans son consentement.

La suspension d’AggregateIQ a été motivée par ses liens avec Cambridge Analytica, qui a eu accès aux données d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement, selon l’agence de presse Reuters. Les deux entreprises ont été payées pour leur contribution au camp pro-Brexit, avant le référendum de 2016, d’après un donneur d’alerte.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique ont annoncé la semaine dernière avoir lancé des enquêtes conjointes sur AggregateIQ et Facebook. Les enquêtes visent à déterminer si les lois protégeant la vie privée de la province et du pays ont été respectées ou non par les entreprises, d’après un communiqué émis le 5 avril.

Facebook a affirmé la semaine dernière que les données de plus de 600 000 Canadiens ont été transmises indûment à Cambridge Analytica, rapporte Reuters. Ce serait également le cas de jusqu’à 87 millions d’utilisateurs de Facebook, principalement aux États-Unis.