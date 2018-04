Cannabis dans les lieux publics: la ministre Charlebois sort de ses gonds

La ministre Lucie Charlebois, qui pilote le projet de loi sur le cannabis, a perdu patience lundi après-midi face aux partis de l’opposition qui demandaient d’interdire de fumer du cannabis dans les lieux publics.

«Je suis tellement en maudit!», s’est insurgée la ministre Charlebois lors de l’étude détaillée du projet de loi 157 qui a lieu au Salon rouge, à Québec.

Lucie Charlebois en colère

Le Parti québécois avait d’abord proposé un amendement afin qu’il soit interdit de fumer dans une rue ou dans tout autre endroit public à l’exception des lieux que les villes désigneraient.

La CAQ a renchéri en demandant qu’il soit interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux publics partout au Québec. Un consommateur ne pourrait fumer qu’à sa résidence privée ou en logement, mais seulement si le propriétaire l’autorise.

La ministre a alors été piquée au vif par le caquiste Simon Jolin-Barrette qui l’a accusée de prendre l’encadrement du cannabis à la légère, affirmant au passage que le cannabis causait des «ravages», selon lui.

«De dire que je prends ça à la légère [...] Come on, monsieur le président!», a réagi la ministre.

Puis tour à tour, le député et la ministre ont critiqué l’attitude de leur adversaire.

Avant de voter contre les amendements des partis de l’opposition, la ministre a cité les nombreux endroits où il sera interdit de fumer du pot et qui s’ajoutent aux endroits où il est déjà interdit de fumer la cigarette.

Elle a notamment cité les services de garde, les aires extérieures de jeu destiné aux enfants et qui accueillent le public, les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus, les bars, en milieu de travail, les abribus, les piscines et les patinoires extérieures, les terrains sportifs et les terrains de jeux, les terrasses et même les salles de bingo.

La ministre a ajouté que les municipalités auront toute la liberté d’ajouter des lieux où il sera interdit de fumer du pot.

«Ce n’est pas une approche responsable», a affirmé M. Jolin-Barrette. Selon lui, les gens fumeront à tous les coins de rue ce qui banaliserait la substance. Il croit aussi qu’il serait difficile pour les policiers de connaître les différentes interdictions d’un secteur à l’autre si les villes ont des réglementations différentes.

La CAQ avait posé deux conditions pour donner son appui au projet de loi, soit l’âge légal pour consommer du cannabis à 21 ans et l’interdiction de consommer dans les lieux publics partout au Québec.

Ces deux amendements ont été rejetés. Le PLQ étant majoritaire en chambre, l’opposition de la CAQ ne menace pas le projet de loi sauf si les oppositions décidaient de faire de l’obstruction.

Le gouvernement est engagé dans une course contre la montre pour faire adopter sa loi.

Il a effectivement jusqu'à la fin de la session parlementaire, le 15 juin, pour faire adopter le projet de loi 157 puisqu’il n’y aura pas de travaux à l’Assemblée nationale, cet automne, en raison de la campagne électorale.

Si le projet n’est pas adopté à temps, ce sera alors la loi fédérale, moins restrictive, qui s’appliquera.