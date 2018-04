En transit aux États-Unis pour protéger sa fille de l’excision

Sachant que l’afflux de migrants a repris de plus belle à la frontière canado-américaine, TVA Nouvelles a fait une incursion dans le secteur où se trouve le lieu de passage le plus connu des demandeurs d’asile qui entrent au Canada illégalement et le plus utilisé présentement au pays.

Lundi après-midi, sur le chemin Roxham, dans la ville de Champlain, du côté américain de la frontière, des taxis et minibus bondés de migrants se sont arrêtés dans ce cul-de-sac, surtout des Africains comme une mère de famille qui a fui le Nigéria. Elle était en transit aux États-Unis pour voulant protéger sa fille de l’excision.

Madame Mitaine



Aussi rencontrée sur place, Janet, on la surnomme ici Madame Mitaine. Elle reçoit à son domicile de Champlain des dons de vêtements qui proviennent de partout, même de la Floride et de la Californie. Elle redonne aux clandestins pour les protéger de l’hiver.



Melissa Beshaw, qui habite le chemin Roxham, dit comprendre la motivation des migrants qui fuient son pays.



Mais, comme résidente du quartier, elle en a assez du va-et-vient des migrants tout ça est à cause de Trump, dit-elle.

500 migrants le weekend dernier



Selon nos sources, ce sont environ 500 migrants qui ont franchi illégalement la frontière le week-end dernier via le chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle. À ce nombre, s’ajoute les 150 passages illégaux pour la seule journée de vendredi.



Par ailleurs, toujours selon nos informations, les roulottes hivernisées, situées à la frontière, ont atteint pour la première fois leur pleine capacité d’accueil avec un peu plus de 200 migrants au cours des derniers jours.