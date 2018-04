La police arrête l’hiver et demande à la marmotte Phil de se livrer!

Vous en avez assez du temps froid et de la neige, la police de Depew dans l’État de New York pense comme vous. Elle a décidé de mettre l’hiver en état d’arrestation et demande à la célèbre marmotte Phil de se livrer.

Bien sûr, le corps policier américain fait dans l’humour dans un statut sur sa page Facebook. Il suggère à l’hiver de livrer le célèbre rongeur de Punxsutawney qui a prédit que la saison froide se prolongeait pour six semaines, le 2 février dernier.

Voici une traduction libre du statut de la police:

«Cher hiver, vous êtes mis en état d’arrestation. Vous avez le droit de demeurer silencieux et hors de vue. Toute autre neige que vous produisez sera retenue contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat, mais seulement si vous livrez la marmotte qui a prédit six semaines de plus d’hiver. Si vous travaillez avec nous, nous sommes prêts à passer outre vos récentes incartades de la dernière semaine. Le choix vous appartient. Sincèrement. La police de Depew.»

Décidément, les policiers de Depew ont aussi hâte que nous de voir arriver le printemps.