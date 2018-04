La semaine commence sous le soleil

L’ensemble de la province aura droit à un début de semaine ensoleillé et dégagé avec des températures qui vont légèrement remonter.

Au réveil, les flocons tombés au cours de la nuit de dimanche à lundi ne seront déjà plus visibles. La journée de lundi va débuter sous le soleil, et ce pour l’ensemble de la province.

À Montréal, le mercure affichera 3°C avec des vents venant de l’ouest à 20 km/h dans l’après-midi. Même histoire du côté de Québec où les températures seront tout de même plus fraîches - 1°C.

Dès mardi, quelques passages nuageux viendront gâcher la fête un peu partout et les températures remonteront encore un peu. À Montréal comme à Québec, l’alternance soleil et nuages ponctuera la journée.

Pour tout le reste de la semaine, plus les températures seront à la hausse et plus le ciel sera couvert.

Mercredi marquera l’arrivée d’un nouveau système qui pourrait apporter de la faible neige fondante sur le nord-ouest. Sur l’ensemble de la province, c’est l’ennuagement qui dominera la journée. Dans le sud, de la pluie pourrait faire son apparition.

La faible neige se poursuivra pour le nord-ouest, jeudi. Pour le sud du Québec, ce sera encore de la pluie avec environ 60 % de probabilité d’averses.

À Montréal, la pluie intermittente devrait se poursuivre jusqu’à samedi, où de la faible neige pourrait faire son retour.