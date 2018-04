«Le camion a nécessairement coupé la route de l’autobus»

L’enquête s’annonce longue pour expliquer l’accident qui a coûté la vie à 15 membres de l’équipe des Broncos de Humboldt. Plusieurs éléments devront être analysés par les agents reconstitutionnistes.

En regardant les photos aériennes, Pierre Bellemare, un ancien agent reconstitutionniste en scène de collision à la Sûreté du Québec, croit que le camion semi-remorque s’est retrouvé sur la route de l’autocar qui transportait l’équipe de hockey junior. Le conducteur devait faire un arrêt obligatoire à cette intersection.

«Que le camion ait fait son arrêt ou non, nous sommes forcés d’admettre qu’il a nécessairement coupé la route de l’autobus, a dit M. Bellemare en entrevue au 9 heures. Maintenant, pourquoi. C’est un peu nébuleux.»

Les enquêteurs savent déjà que c’est l’autobus qui a frappé le camion, puisque le devant du semi-remorque est intact. Il est toutefois difficile de déterminer à quel endroit exactement s’est produit cet impact d'une grande violence. Selon Pierre Bellemare, il faudra en premier lieu établir les vitesses des véhicules.

L’ancien agent explique qu’il s’agit d’une «très belle scène», en termes de reconstitution. Il y a toutefois plusieurs éléments à assembler afin d’expliquer la tragédie.

«La scène va parler énormément, a conclu Pierre Bellemare. On va pouvoir positionner les véhicules pour savoir exactement à quel endroit ils se sont frappés. Et éventuellement, on va avoir les déclarations des gens, dont le chauffeur du camion.»

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de l'accident. «Nos enquêteurs vont analyser tous les aspects pour déterminer les causes exactes de la collision. L’enquête sera longue en raison des éléments à étudier et du grand nombre de victimes», a dit Curtis Zablocki de la GRC la fin de semaine dernière.