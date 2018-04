Le tyran de la Beauce coupable de 47 chefs d’accusation

Le tyran de la Beauce, qui a fait régner un véritable régime de terreur dans sa famille de neuf enfants dans les années 80 et 90, a été reconnu coupable de près d’une cinquantaine de chefs d’accusation, lundi matin, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

À LIRE ÉGALEMENT

Le tyran de la Beauce admet des relations sexuelles avec mineures

La Couronne juge invraisemblable le témoignage du tyran de la Beauce

Il aurait violé la gardienne de ses enfants à plusieurs reprises

Un père «extrêmement violent» pendant près de 20 ans

Le juge René de la Sablonnière a dit croire les victimes, contrairement à l’accusé, qui a livré lors de son témoignage au procès des versions «invraisemblables», a noté le magistrat, qui a déclaré l’accusé coupable de 47 chefs d’accusation de voies de faits armés, menaces de mort, séquestration et agressions sexuelles, notamment.

Dans son jugement écrit de 104 pages dont il a lu seulement des extraits pour éviter aux victimes «des heures» de lecture, le juge a soulevé que le tyran a révélé sa vraie nature lors de son témoignage pour sa défense au procès en novembre, révélant l’être «dominateur» et «manipulateur» qu’il est.

L’accusé de 63 ans faisait face à 62 chefs d’accusation, pour des sévices commis sur 13 victimes, soit neuf de ses enfants, sa conjointe aujourd’hui décédée, une jeune gardienne et deux voisines mineures.

«Soulagé»

Une des victimes, un de ses fils, s’est dit «soulagé» par le verdict rendu par le juge, «vingt ans après» les sévices subis, a souligné l’homme. Dans la salle d’audience quelques minutes plus tôt, des victimes se tenaient par la main, attentives au jugement rendu. Certains versaient des larmes.

De son côté, le tyran écoutait sans broncher, parfois la tête baissée. Il a jeté un regard autoritaire vers ses victimes avant de quitter le box des accusés.

Requête Jordan rejetée

En début d’audience avant le jugement, l’accusé a tenté de déposer une requête en arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan pour délais déraisonnables, une requête que le juge a rejetée d’emblée.

Le tyran, qui a mentionné être «abasourdi» à la suite du verdict, n’a par ailleurs plus d’avocate. Il a signifié le mois dernier à Me Jessica Bernard, de l’aide juridique, qu’il ne requérait plus ses services.