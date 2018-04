Les Américains confirment la mort d'un chef de l'EI en Afghanistan

Les forces américaines à Kaboul ont confirmé lundi la mort du commandant du groupe État islamique (EI) pour le nord de l'Afghanistan Qari Hikmat, ou Hikmatullah, lors de bombardements menés avec les forces afghanes.

«À sa mort, Hikmatullah était un haut commandant de l'EI-K (au Khorasan, ndlr) et le principal organisateur des combattants dans le nord de l'Afghanistan», indique un communiqué du commandement américain.

Selon cette source, il a été tué le 5 avril dans «le district de Bal Chiragh, province de Faryab».

Les autorités afghanes avaient affirmé samedi à l'AFP que le chef insurgé avait été frappé dans la province de Jowzjan: le district mentionné, Darzab, fief de l'EI dans le nord, est de fait limitrophe de celui de Bal Chiragh.

La présence de l'EI dans «la province de Jowzjan constitue la principale voie d'accès pour les renforts extérieurs et combattants étrangers arrivant d'Asie centrale en Afghanistan» note d'ailleurs le commandement américain, qui affirme que «Hikmatullah était le responsable-clé de ces opérations».

Né au sein de la minorité ouzbèke, Hikmat présentait «un historique de loyautés contrariées»: ayant appartenu d'abord au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (IMU), il avait ensuite rejoint les talibans, avant de faire finalement allégeance à l'EI.

Selon le chef de la police de Jawzjan, Faqir Mohammad, il était «le fondateur de l'EI dans le nord de l'Afghanistan. Il recrutait les combattants et était responsable de nombreuses tueries et décapitations».

«L'EI-K a annoncé son remplacement par un dénommé Mawlavi Habibul Rahman, également ouzbèke», rappellent les Américains.

«Les forces de sécurité afghanes et les forces anti-terroristes américaines ont tué Hikmatullah et tueront n'importe lequel de ses successeurs» prévient le général John Nicholson, patron des forces américaines et de l'opération de l'OTAN, Resolute Support.

«L'EI-K sera éliminé», promet-il dans le communiqué.

Les aviations afghane et américaine ont multiplié depuis décembre les raids contre la région de Jowzjan, où s'est implanté l'EI depuis l'été 2017.

«L'État islamique au Khorasan», ancienne appellation de l'Afghanistan, est apparu début 2015 dans l'Est du pays et s'est progressivement étendu au nord, recrutant principalement parmi les talibans et d'autres groupes comme l'IMU.

Il compte aussi des Pakistanais et des ressortissants d'Asie centrale.

Des Français ont été également signalés depuis l'automne dont plusieurs auraient été tués dans des raids américains. Une Française d'origine algérienne a été arrêtée fin mars à Darzab, selon les services de renseignements afghans.