Lisée promet de régler la question des signes religieux d'ici un an

Si son parti politique est porté au pouvoir le 1er octobre prochain, Jean-François Lisée promet de régler la question du port des signes religieux dans la fonction publique avant l'été 2019.

Dans un texte dont TVA Nouvelles a obtenu copie, le chef péquiste réitère que le port de signes religieux serait interdit chez les juges, procureurs, policiers et les gardiens de prison.

Il va toutefois plus loin que le rapport de la Commission Bouchard-Taylor, en 2007, en étendant cette règle aux nouveaux enseignants des secteurs préscolaire, primaire et secondaire et aux éducateurs des CPE et garderies. Il y aurait un droit acquis pour ceux ayant déjà été embauchés.

Le Parti québécois propose, lui aussi, que les services publics soient donnés à visage découvert.