Nouveau programme de fidélisation chez Canadian Tire

Canadian Tire lancera ce printemps un nouveau programme de fidélisation appelée Récompenses Triangle, qui ne supprimera toutefois pas les fameux billets Canadian Tire.

Au Québec, ce programme permettra aux clients d'amasser et de dépenser de l'argent Canadian Tire au moyen d’une carte, que ce soit en ligne, en magasin et chez les commerces L’Équipeur participants.

«Avec Récompenses Triangle, nous avons entrepris de créer le programme de fidélisation et de cartes de crédit le plus simple et le plus gratifiant du pays. Nous voulons que les gens se disent "Pourquoi je n'en profiterais pas?"» a mentionné Susan O'Brien, vice-présidente principale au marketing chez Canadian Tire, par communiqué, lundi.

«Notre première étape est de permettre aux Québécois d'obtenir et d'échanger de l'argent Canadian Tire dans plus d'endroits», a-t-elle ajouté.

La date exacte de l’entrée en vigueur de Récompenses Triangle n’a pas encore été déterminée par le détaillant.

Dans le cadre de ce programme, la Banque Canadian Tire offrira la carte World Elite Mastercard Triangle, sans frais annuels. Les détenteurs de cette carte pourront notamment obtenir 4% de remise en Argent Canadian Tire sur les achats admissibles en ligne et en magasin chez Canadian Tire et dans les magasins L'Équipeur participants; 3% de remise en Argent Canadian Tire sur les achats d'épicerie; 5 cents sur le litre de carburant ordinaire et 7 cents sur le litre de carburant super dans tous les postes Essence+; et 1 % de remise sur les autres achats.

Ceux qui détiennent déjà une carte de crédit Canadian Tire avec Mastercard seront automatiquement inclus dans de ce programme de fidélisation.

Les membres pourront notamment retourner les produits dont ils ne veulent pas sans présenter de reçu.