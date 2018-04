Un an après la disparition de la Jonquiéroise Hélène Martineau, l’une de ses filles interpelle la population dans l’espoir de la retrouver.

Myriam Larouche, pour qui la douleur est toujours aussi vive, demande aux gens de partout au Québec de garder un œil ouvert dans l’espoir d’expliquer la disparition de sa mère.

«On est trois filles et, vraiment, c’est une mère qui était présente pour nous, explique la jeune femme de 20 ans. J’ai fait de la gymnastique, ma sœur aussi, et elle venait à toutes nos compétitions. Je pense que c’est plus difficile encore pour ma petite sœur, qui vit encore avec mon père. Avec tous les souvenirs. C’est dur.»

«L’important pour nous, ce n’est pas de savoir qui a fait ça, de chercher un coupable. On veut juste savoir ce qui s’est passé. Elle est où, ma mère?», ajoute-t-elle.

En plus de la douleur, les filles d’Hélène Martineau doivent aussi composer avec le fait que leur père, Michel Larouche, est considéré par les policiers comme le suspect numéro 1 dans cette affaire.

Jeudi, le poste de commandement de la Sûreté du Québec devrait être de retour près de la résidence d’Hélène Martineau dans le secteur Arvida, à Saguenay.

La mère de famille de 48 ans manque à l’appel depuis le 12 avril 2017. Sa disparition demeure à ce jour un mystère.