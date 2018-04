Plus de 40 blessés dans un accident d’autocar près de New York

Un autocar rempli d’étudiants a frappé un viaduc dimanche soir sur une route où les véhicules commerciaux sont interdits à Lakeview, près de New York. L’accident a fait plus de 40 blessés, dont six grièvement.

Le toit du véhicule a été arraché en roulant sous la structure. Le chauffeur, ne provenant pas de la région, n’aurait pas su que la hauteur des viaducs n’était pas suffisante sur ce tronçon pour permettre le passage de véhicules d’une certaine hauteur.

L’autocar transportait un groupe de jeunes étudiants et leurs accompagnateurs de retour d’un voyage en Europe. Ils voyageaient de l’aéroport vers un centre commercial où attendaient leurs parents.

Il y avait 43 personnes à bord.