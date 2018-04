Régis Labeaume estime que le tramway a la voie libre

«Très satisfait» des consultations sur le transport structurant jusqu’à maintenant, le maire Régis Labeaume considère plus que jamais qu’il a la «légitimité» pour réaliser le projet.

«Ceux qui viennent dans les consultations sont contre les projets habituellement», analyse-t-il.

Cette fois, sur les 1150 participants aux quatre rencontres de consultations organisées jusqu’à maintenant, ceux qui se sont pointés au micro pour se prononcer en défaveur du projet étaient «rarissimes», a-t-il constaté.

«On est très satisfaits, très contents», se réjouissait le maire dimanche, en route pour une mission de promotion touristique et économique en Californie.

À court d’arguments

Pour M. Labeaume, l’opposition n’a plus d’arguments valables contre le réseau.

Sur plus d’un millier de personnes, «il n’y en a pas cinq qui ont demandé un référendum», soutient-il.

Son administration a toute la latitude nécessaire et l’appui de la population pour mettre en branle son projet de tramway-trambus.

«Avec les consultations qu’on a faites, c’est clair qu’on est légitimes. Le monde est dans le comment. On n’est plus dans le pourquoi. Les critiques qu’on entend, c’est: “Pourquoi le tramway ne va pas jusque chez nous ?” On est dans le détail.»

«Le gros test, c’était à Beauport, Charlesbourg. Un test passé haut la main», dit-il, puisque le projet y a été très bien accueilli.

Desserte du nord bonifiée

Régis Labeaume dit avoir bien compris le message des citoyens du nord-ouest de la ville, qui se sentaient quelque peu rejetés du projet. Il a rappelé dimanche qu’il s’est engagé à réinvestir de l’argent municipal pour bonifier la desserte en transport en commun dans les secteurs de Val-Bélair, Loretteville, Neufchâtel.

«Les gens ne disaient pas que le projet est mauvais. Ils se demandaient en quoi ça les concernait. Malheureusement, le tramway ne peut pas aller partout.»

Pour Régis Labeaume, il était important de se tenir à la limite de 3 milliards $ pour le tramway-trambus. «On voulait sortir avec zéro dette. Au-delà de 3 milliards $, je n’aurais pas été capable de convaincre le gouvernement de financer à 100 %.»

Puisque certaines personnes ont dû rebrousser chemin parce que la salle était bondée samedi à Sainte-Foy, la Ville a annoncé qu’une dernière séance serait ajoutée la semaine prochaine.