Ce qu’il faut retenir du dernier sondage selon les analystes de «La Joute»

Le dernier sondage Léger réalisé pour le compte de LCN sur les intentions de vote des Québécois montre que tout peut encore changer d’ici les prochaines élections générales, en octobre.

«À six mois des élections, c’est une campagne ouverte, indique Jean-Marc Léger. Que vous soyez caquiste, que vous soyez libéral, que vous soyez péquiste, vous pouvez espérer gagner la prochaine élection.»

Selon lui, la clé du scrutin sera «la jeunesse».

«Le parti qui va être capable d’insuffler de la jeunesse, de l’excitation, de la nouveauté dans la campagne, c’est lui qui va aller chercher de la magie», dit-il.

Mais pour Caroline St-Hilaire, les femmes aussi auront un rôle majeur à jouer.

«Les femmes seront importantes aussi, souligne-t-elle. La clé de la victoire sera, peut-être pour la CAQ ou un autre parti, celui qui décidera de parler aux femmes jusqu’à la dernière minute. Je remarque aussi que tout est encore volatil.»

En regardant les résultats de cette enquête d’opinion, Luc Lavoie croit pour sa part que les Québécois ont soif de changement.

«Je constate que les gens sont insatisfaits du gouvernement, qu’il y a un vent de changement qui souffle sur le Québec, explique-t-il. Par ailleurs, on voit quand on parle de changement, ils identifient la CAQ au changement et non le PQ et le Parti libéral.»

Quant à Bernard Drainville, il retient deux données de ce sondage : 75 % des non-francophones comptent voter pour le Parti libéral et 41 % des francophones ont l’intention d’appuyer la CAQ.

«Est-ce que la CAQ peut garder ses francophones? demande-t-il. Si la CAQ n’est pas capable de garder sa base francophone, elle est dans le trouble! Il va falloir qu’elle aille les chercher là où ils sont. Qui est le parti qui a le deuxième plus fort taux d’appui chez les francophones? Le PQ à 25 %! Donc, ça se pourrait que les chiffres d’aujourd’hui, ça prépare un affrontement CAQ-PQ [...].»