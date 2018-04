Ce qu’il faut savoir sur l’identification des victimes

L’erreur d’identification d’un joueur des Broncos de Humboldt mort dans le tragique accident de vendredi dernier en Saskatchewan est un «manque de rigueur incroyable», déplore l’ex-sergent de la Sûreté du Québec Jean-François Brochu. Toutefois, le bureau du coroner ne doit pas assumer le blâme seul.

Avant d’apposer sa signature au bas d’un certificat de décès, le coroner se base sur le travail d’enquête des policiers. Jean-François Brochu a été appelé notamment à identifier des victimes à l’Isle-Verte et à Lac-Mégantic.

«Au Canada, la première étape pour identifier une victime, c’est avec les membres de la famille qui vont identifier la personne par son visage», a expliqué M. Brochu en entrevue au Québec Matin.

Dans le cas présent, cette première étape n’était probablement pas possible. Or, il existe différentes façons pour établir une identité avec certitude.

«Il y a plein de particularités et de choses qui font que nous sommes uniques, a rappelé M. Brochu. On peut voir dans le dossier médical s’il y a d’anciennes fractures ou s’il y a des tatouages par exemple.»

L’ADN et la fiche dentaire permettent ultimement d’identifier une victime avec certitude.

On ne peut pas être pressé par le temps

Lors d’un point de presse tenu lundi, un porte-parole du bureau du coroner a indiqué que les autorités étaient pressées par le temps dans cette affaire. Jean-François Brochu affirme que ce n’est pas une excuse.

«Les policiers et le coroner ont une obligation de rendre les résultats aussi vite que possible, mais il faut arriver avec une certitude», a-t-il soutenu.

M. Brochu indique également qu’il est possible d’obtenir rapidement des renseignements de corps policiers des régions d’origine des joueurs qui ont péri dans l’accident.

Jean-François Brochu ne se souvient pas d’une erreur pareille survenue durant sa carrière.

Un plan de gestion

Le plus souvent, il y a un ou deux décès dans un dossier analysé par un coroner. Dans un cas avec décès multiples, il existe un plan de gestion utilisé au Québec. Celui-ci a été expérimenté à Lac-Mégantic.

«À la fin, c’est le coroner qui décide et qui confirme l’identité d’une victime, mais c’est un travail d’équipe, a expliqué la coroner Andrée Kronström en entrevue au 9 heures. Il y a un travail colossal fait avec les enquêteurs, les gens du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et une anthropologue judiciaire.»

Mme Kronström rappelle que les familles sont également mises à contribution.